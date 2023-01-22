Rahim ile Ponçik’in dostluğu

Bursa'da muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Rahim Çakmak 500'den fazla kelime öğrettiği 'Ponçik' isimli muhabbet kuşu ile çarşı, pazar, AVM, düğün, her yere gidiyor. Kafese konulmadan dolaştırılan muhabbet kuşu uçabilmesine rağmen Çakmak'ı hiç bırakmıyor.

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Bursa’da muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Rahim Çakmak, 500’den fazla kelime öğrettiği ‘Ponçik’ isimli muhabbet kuşunu yanından ayırmıyor ve çarşı, pazar, market, düğün, AVM olmak üzere her yere onunla gidiyor.

Kafese konulmadan özgür bir şekilde dolaştırılan muhabbet kuşu, uçabilmesine rağmen ise Çakmak’ı hiç bırakmıyor. ‘Ponçik’, her koşulda dönüp dolaşıp yeniden Çakmak’ın eline konuyor.

Çakmak’ın muhabbet kuşu ile gezdiğini görenler ise şaşkınlık yaşıyor.



“UÇSA DA ALIŞTIĞI İÇİN BANA GELİYOR”

Rahim Çakmak, “10 senede çok sayıda muhabbet kuşu yetiştirdim. ‘Ponçik’ ismini verdiğim kuşu da kendim için eğittim. İnsanlar, ‘Ponçik’i çok sevdi. Çarşıya, pazara, markete, düğüne, misafirliğe gittiğimde ‘Ponçik’i yanımdan ayırmıyorum. Kendini çok fazla sevdiriyor ve beni tanıyor. ‘Ponçik’i yeme düştüğü zaman annesinin yanından alıp kendim eğittim. Hiçbir şekilde yanımdan ayırmadım. Bizi görenler şaşırıyor. İnsanlar ‘kedi-köpek gezdireni gördük ama muhabbet kuşunu gezdireni ilk kez görüyoruz’ diyor. Muhabbet kuşunun dilinden anladığınız zaman size karşılık veriyor. Uçsa da alıştığı için bana geri geliyor. Bazı insanlar ‘kanadı bağlı ya da yapışık’ diyor, kesinlikle öyle bir şey yok” dedi. (DHA)