‘Ramiz Dayı’nın kopyası Van’da bulundu

İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Sıddık Yolcudur, halk arasında ‘Ramiz Dayı’ olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Tuncel Kurtiz’e benzerliği ile tanınıyor.

Yolcudur, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yolcu taşıyan bir otobüste servis şoförlüğü yapıyor. Yolcuları tarafından ‘Ramiz Dayı’ olarak anılan Yolcudur’un en büyük hayali benzediği Tuncel Kurtiz gibi dizi ve filmlerde rol almak.

“BANA ‘RAMİZ DAYI’ DEMELERİ HOŞUMA GİDİYOR”

Yolcudur, vatandaşların kendisine ‘Ramiz Dayı’ demesine çok sevindiğini belirterek, “Bu memlekette doğduk, burada büyüdük. Herkes beni ‘Ramiz Dayı’ya benzetiyor. Arabamın arakasında da ‘Ramiz Dayı’ yazısı var. Tuncel Kurtiz’in bir kere dizisini izledim. Ama ismini çok duydum. Kendisini seviyorum. Allah rahmet eylesin. Yeğenler çok. Burada bir sürü yeğenimiz var. Hepsini de seviyoruz. 30 yıldır şoförlük yapıyorum. Arkadaşlarımın bana ‘Ramiz dayı’ diye hitap etmeleri çok hoşuma gidiyor. Şoförlük yaparak 6 nüfusa bakıyorum. Burada asgari ücret alıyorum. Bir film veya dizide oynamak için teklif gelirse değerlendiririm” dedi.

Yolcudur, Tuncel Kurtiz’in dizilerde yaptığı “Yemeği yedik, karnımızı duyurduk. Ama hesabı siz ödeyeceksiniz kardeş” esprisiyle de yolcularını güldürüyor.

Otobüs yolcuları da, Yolcudur’u hiçbir zaman kendi ismiyle hitap etmediklerini, hep ‘Ramiz Dayı’ dediklerini anlattı.

TUNCEL KURTİZ KİMDİR ?

Tuncel Kurtiz, 1 Şubat 1936’da Kocaeli’de, Selanik doğumlu bir Türk bürokrat baba ve Boşnak bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Türk sinema ve tiyatrosunda seslendirme, oyuncu, yönetmen, yapımcı, senarist olarak önemli işlere imza attı.

Bir süre hukuk fakültesinde okuyan Tuncel Kurtiz, oyunculuğu tercih etti. İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı, sinema filmlerinde de rol aldı.

Kurtiz, beyaz perdeye ilk adımını ise ‘Şeytanın Uşakları’ filmiyle attı. Birçok dizi, sinema ve tiyatro oyununda oynamayan Kurtiz, 2013’te hayatını kaybetti. (DHA)