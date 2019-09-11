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Rapçi Brian J. Quinones öldürüldü
Rapçi Brian J. Quinones öldürüldü
Amerika'nın Minneapolis şehrinde kendisini kovalayan polislere bıçak çeken ünlü rapçi Brian J. Quinones, polisin dur ihtarına uymayınca, beş el ateş edilerek öldürüldü.
Yaşam 11 Eylül 2019 - 13:27

Dün akşam Amerika’nın Minneapolis şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Rapçi Brian J. Quinones, kırmızı ışıkta geçince, polis anons yaparak, otomobilini kenara çekmesini söyledi. Quinones polisin ihtarına uymak yerine kaçmayı tercih etti ve polisle kovalamaca başladı.

Brian J. Quinones Facebook hesabından, polisten kaçtığı anları canlı yayınladı…

O anda Facebook hesabında canlı yayında olan Brian, o anları takipçileriyle paylaştı. Bir süre sonra polisten kaçamayacağını anlayan rapçi, arabasından indi ve polise bıçak çekti. Polis Brian’a elindeki bıçağı yere bırakmasını söyledi. Brian, bıçağı bırakmayınca polis kendisine beş el ateş ederek öldürdü.
Olayda polislerin her hangi bir yara almadığını belirten Emniyet Müdürlüğü, olaydan büyük üzüntü duyduklarını, soruşturma başladığını daha fazla bilgi veremeyeceklerini söylediler.