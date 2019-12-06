Rapçi Slowthai, gösterisinde bir kadın hayranının ağzına tükürdü

Dünyaca ünlü rap yıldızı Slowthai, kadın hayranın isteği üzerine hayranın ağzına tükürdü. Rapçi o anları Instagram sayfasından paylaşmayı da ihmal etmedi. Slowthai’nin Milwaukee’deki gösterisinde bir kadın hayranıyla arasında ilginç anlar yaşandı.

HAYRANINI MUTLU ETTİ

Rapçinin bir kadın hayranı gösteriye üzerinde “Ağzıma tükürmene ihtiyacım var!” yazılı bir pankartla geldi. Hayranının açtığı pankartı gören 24 yaşındaki rapçi ise kadının çenesi tutarak ağzının içine tükürdü. Kadın hayranın rapçinin hareketiyle oldukça mutlu olması ise herkesi şaşkına çevirdi. Rapçi Slowthai yaptığı bu mide bulandırıcı hareketin videosunu sosyal medya hesabından yayınlandı. Videoda salonda bulunan bir görevlinin olayı hayretle izlediği ise dikkatlerden kaçmadı. Video çok sayıda yorum alırken henüz 24 saati doldurmadan 300 bini aşkın izlenme oranına ulaşması da dikkat çekti.