Rapunzel sendromu nedir? Hadi ipucu sorusu rapunzel sendromu oldu

Online bilgi yarışması Hadi ipucu sorusu olan rapunzel sendromunu “Grimm Kardeşlerin yazdığı masalı hepimiz biliriz. Rapunzel uzun saçlarını kuleden sarkıtır ve prens onu kurtarır. Rapunzel'in aynı zamanda tıpta bir sendroma da adını verdiğini biliyor muydunuz? Rapunzel sendromuna bir göz atmaya ne dersiniz? ” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. İşte rapunzel sendromu hakkında merak edilenler…
RAPUNZEL SENDROMU NEDİR?
Rapunzel sendromu insanlarda saç yeme hastalığı (trikofaji) nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığıdır. Hastalık, Grimm Kardeşlerin masalındaki uzun saçlı karakter Rapunzel’den esinlenerek adlandırılmıştır. Trikofaji, bazı durumlarda, tekrarlı saç yolma davranışıyla kendini gösteren trikotilomani ile ilişkilendirilir.
Hadi bu akşam 15 zor soruyla 20:30'da. Grimm Kardeşlerin yazdığı masalı hepimiz biliriz. Rapunzel uzun saçlarını kuleden sarkıtır ve prens onu kurtarır Rapunzel'in aynı zamanda tıpta bir sendroma da adını verdiğini biliyor muydunuz? Rapunzel sendromuna bir göz atmaya ne dersiniz? . . . . . . . . #hadi #kazandıranuygulama #hadihayırlısı #ödüllüyarışma #trivia #test #hadibilgiyarışması #hadioynalive #heyecanlı #canlı #mobil #yarışma #gercekpara #appstore #playstore
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Midede birikmiş, bağırsağa veya kolona sarkmış saç yığını.
Bağırsaklarda büyük ya da küçük çapta tıkanmalar.
Trikotilomani
Genelde psikiyatrik bozukluklar görülen hastalarda ortaya çıkar.