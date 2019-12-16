Boşnaklara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle işine son verilen ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a da hakaret ettiği iddiasıyla 14 bin liraya mahkum edilen Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Boşnaklara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle işine son verilen ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a da hakaret ettiği iddiasıyla 14 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Sabah gazetesinin eski yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Kütahyalı'nın CHP'li Tanal'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna dikkat çekilerek, “Davalı'nın, 28 Ağustos 2015 tarihinde, Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan ‘Dinamit' isimli programda, davacıya karşı kullanmış olduğu ifadeler içeriği itibariyle eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren ve küçük düşürücü niteliktedir. Bu ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Konuşma haber değeri de taşımamaktadır'' denildi.

“TANAL MANEVİ ZARAR GÖRMEDİ” DEMİŞTİ

Davanın karar duruşmasında Kütahyalı'nın avukatı Engin Dilmaç, müvekkilinin kasten bir suç işlemediğini, Tanal'ın herhangi bir manevi zarar görmediğini savunmuştu. Dilmaç, Boşnaklara hakaret ettiği için Beyaz TV'deki program kadrosundan çıkarılan müvekkili Kütahyalı'nın işsiz olduğunu savunarak, “Davanın açıldığı tarihte müvekkil çalışmakta ise de, şu anda çalışmıyor. Koşullar değişmiştir. Davanın reddini talep ediyoruz” demişti.