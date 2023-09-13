‘Rastalı Rapunzel’ 40 yıldır saçını kesmiyor
Jamaika'da 40 yıldır saçını kesmeyen rastalı adamın videosu internette büyük ses getirdi.
Jamaika’da yaşayan bir adam, 40 yıldır uzattığı saçlarını sosyal medyada paylaşarak viral oldu.
@jamaicaviralofficial isimli Instagram hesabında paylaşılan videoda, Jamaikalı adam bir evin çatısından sarkıttığı uzun örgülü saçlarıyla görülüyor. Adamın saçları neredeyse evin çatısından yere kadar uzanıyor.
Adı açıklanmayan adamın saçlarını 40 yıldır kesmediği belirtildi. Adam videoda saçlarını açmak için parmaklarını kullandığını söyledi.
Saçların altta kalan kısımlarının kahverengi olması ve uçlara doğru giderek beyazlaşması da dikkat çekti.
Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve yüzlerce yorum aldı. Bir kişi adamı “Rastalı Rapunzel” olarak niteledi.