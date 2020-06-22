Rebel Wilson, yapımcıların kilo alması için para verdiklerini itiraf etti

Düzenbazlar, Nedimeler, Pitch Perfect, Isn’t It Romantic, Mükemmel Uyum gibi filmlerde yer alan ünlü oyuncu Rebel Wilson, Hollywood’da yapımcıların daha fazla kilolu olması için kendisine çok para ödediğini itiraf etti.

Şu sıralar bir diyetisyen ve spor hocası ile çalışan, kendisi için hazırlanan altı günlük program sonucunda 18 kilo verdiğini söyleyen Wilson, The Sun'a konuştu ve yapımcıların, daha kilolu kalması için para ödediğini söyledi. Wilson artık yaşam tarzını değiştirme kararı aldığını, mutlu ve sağlıklı olmak için fiziksel olduğu kadar zihinsel yanına da odaklandığını belirtti.

