Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Rebel Wilson, yapımcıların kilo alması için para verdiklerini itiraf etti
Rebel Wilson, yapımcıların kilo alması için para verdiklerini itiraf etti
Komedi filmlerinin aranılan yüzü Rebel Wilson, yapımcıların kilo alması için kendisine çok para ödediklerini itiraf etti.
Yaşam 22 Haziran 2020 - 15:21

Düzenbazlar, Nedimeler, Pitch Perfect, Isn’t It Romantic, Mükemmel Uyum gibi filmlerde yer alan ünlü oyuncu Rebel Wilson, Hollywood’da yapımcıların daha fazla kilolu olması için kendisine çok para ödediğini itiraf etti.
Şu sıralar bir diyetisyen ve spor hocası ile çalışan, kendisi için hazırlanan altı günlük program sonucunda 18 kilo verdiğini söyleyen Wilson, The Sun'a konuştu ve yapımcıların, daha kilolu kalması için para ödediğini söyledi. Wilson artık yaşam tarzını değiştirme kararı aldığını, mutlu ve sağlıklı olmak için fiziksel olduğu kadar zihinsel yanına da odaklandığını belirtti.