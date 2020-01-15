Reese Witherspoon, yıllar önce kendisine “İticisin, seksi giyinmelisin” dendiğini söyledi

Witherspoon, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, 20 yıl öncesine ait bir anısını paylaştı. 1999 yapımı kült klasik Seçimler’de ana karakter Tracy Flick rolünden sonra yöneticilerin kendisini bir cadaloz olarak gördüğünü söyleyen Witherspoon O dönem “Benim bir cadaloz olduğumu düşündüler. Menajerinin arayıp “Gidip stüdyo yöneticisiyle görüşmen gerekiyor çünkü seni onaylamayacak. Seni gerçekten Election’daki karakterin gibi sanıyor ve itici buluyor. Giderken seksi giyin” dedi” dedi…

The Hollywood Reporter’ın Eğlence Sektöründeki En Güçlü 100 Kadın kahvaltısında da konuşan Witherspoon şunları söyledi: “Bu arada, bir kadın için kullanıldığında ‘cadaloz’ kelimesinin tanımı teknik olarak ‘yaman huyu ve konuşması olan kadın’ demek. Bugünlerde ben bunu aklındakini açıkça söyleyen ve kendisini hafife alan sisteme karşı sesini çıkaran bir kadın olarak anlıyorum. Bu yüzden ‘Teşekkür ederim. Ben bir cadalozum’ demek istiyorum.”

Film seçmelerinde seksi giyinmesi gerektiğinin de söylendiğini belirten ünlü oyuncu “Ve 23 yaşındasın, evde bir bebeğin var, paraya ihtiyaç duyuyorsun. Ne yaptıklarını bilen kişiler sana böyle söylüyor. O zamanlar yapmamızı söyledikleri şeyleri düşünmek, şimdi komik çünkü düşünüyorsun, ‘Tanrım, biri kızımdan bunu yapmasını isteseydi onun cevabı umarım şaka yapıyorsun olurdu.”