Referandumla başka ilçeye bağlanmak isteyen mahalle ortada kaldı

Manisa’nın Ahmetli ile Turgutlu ilçe sınırları arasında bulunan 220 nüfuslu Cambazlı Mahallesi’nin daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla Ahmetli’den ayrılıp, Turgutlu ilçesine bağlanması için 3 yıl önce Manisa Valiliği’ne başvuru yapıldı.Mahallenin ulaşım bakımından Turgutlu’ya daha yakın olması da böyle bir başvuru yapılmasında etkili oldu.

Valilik, 8 Nisan 2018’demahallede referandum yapılmasına karar verdi. Referandumda sandıktan 50 hayır oyuna karşılık, 106 evet oyu çıktı. Sandıktan çıkan sonuçla Cambazlı sakinlerinin tercihi Turgutlu oldu.

İLÇE BELEDİYESİ KABUL ETTİ

Tüm evraklar, valilik kanalıyla Turgutlu Belediye Başkanlığı’na gönderildi. Turgutlu Belediye Meclisi de 2 Mayıs 2018’de aldığı kararla Cambazlı’nın Turgutlu’ya bağlanmasını kabul etti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN RET

Turgutlu Belediye Meclisi’nin bu kararı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşındı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Ağustos 2018’de Turgutlu Belediye Meclisi kararını iptal edip, Cambazlı Mahallesi’nin Ahmetli ilçesinde kalması yönünde karar aldı.

MUHTAR DAVA AÇTI

Cambazlı Mahallesi Muhtarı Refik Bilgiç de Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararının iptali için Manisa 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, oy birliğiyle Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararını iptal etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kararı istinaf talebi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, oy birliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin istinaf talebini reddetti. Büyükşehir Belediyesi bu kez de temyize gitti. Danıştay 8. Dairesi de oy birliğiyle alınan kesin karar ile temyiz talebini reddetti.

AHMETLİ’DEN ALDI TURGUTLU’YA BAĞLAMADI

Danıştay’ın kararı, Manisa Valiliği’nce, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 8 Aralık 2020’de aldığı karar ile Cambazlı Mahallesi’nin Ahmetli ilçesine bağlı kalması yönündeki ilk kararını iptal etti.

Ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi referandum kararına rağmen Cambazlı Mahallesi’ni Turgutlu’ya bağlamadı. Şu an ne Ahmetli ne de Turgutlu’ya bağlı olan Cambazlı Mahallesi sakinleri, 3 yıldır resmi olarak hizmet alamıyor. Mahalle sakinleri bir an evvel Turgutlu ilçesine bağlanarak, hizmet almak istiyor.

“ORTADA KALDIK”

Cambazlı Mahallesi Muhtarı Refik Bilgiç, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Eksik bir karar alındı. Şu an hem Ahmetli hem de Turgutlu’ya bağlı değiliz, mahalle olarak ortada kaldık. Referandumda verdiğimiz oylar kabul edilmeyecek ise bize neden referandum yaptırıldı. Bir an evvel Turgutlu ilçesine bağlanarak, hizmetlerden faydalanmak istiyoruz.”

MAHALLELİ NE DEDİ?

Cambazlı Mahallesi sakinlerinden Bekir Adıgüzel: “Ahmetli ilçesi bize uzak ve ters geliyor. Şehir merkezine gitmek için otobüs dahi yok ama Turgutlu’ya bağlı olsak, hemen yanımızdaki Urganlı Mahallesi’ne günde 20 defa otobüs geliyor, biz de gider işimizi görürüz, pazar ihtiyacımızı da karşılarız. Turgutlu daha yakın. Bir an önce Turgutlu’ya bağlanıp, hizmetlerden faydalanmak istiyoruz.”

Cambazlı Mahallesi sakini Mustafa Ali Atılgan: “Ahmetli’de bizim kimsemiz yok. Çocuklarımız Turgutlu ilçesinde yaşıyor. Ulaşım bakımından Turgutlu daha yakın. Mahallemize otobüs bile gelmiyor. Turgutlu’ya bağlı olsak, otobüs gelecek biz de rahatça çocuklarımızın yanına gideceğiz. Sokaklarımızda bakım yok. Bizim işlerimiz daha çok Turgutlu’da oluyor. Turgutlu’ya bağlanmamız bizim için daha iyi.” (DHA)