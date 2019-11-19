Refleksoloji nedir? Refleksoloji kimlere yapılır, kimlere yapılmamalı?

Reflesksolojinin 12 bin yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Tolga Aksoy, yöntemin pek çok sağlık sorunununda yardımcı olabileceğini belirtiyor. Aksoy sadece ayaklara değil, el ve kulaklara da uygulanabilen refleksolojinin, bu konuda eğitim almış kişilerce yapılması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Uzakdoğu ülkelerinden günümüze kadar gelmiş rahatlatıcı bir terapi olan refleksoloji, merak edilen terapilerden biri. Konu ile ilgili merak edilenleri anlatan Kıbrıs Elexus Hotel Spa Müdürü Tolga Aksoy, refleksolojinin etki alanlarını anlattı ve önemli uyarılarda bulundu:

12 BİN YILLIK YÖNTEM

Uzakdoğu kültüründen beslenerek ortaya çıkan Refleksoloji terapisi, Zoya Spa'nın rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahip olan geniş terapi yelpazesi arasında bulunuyor. Refleksoloji Çin, Japonya gibi Uzakdoğu ülkelerinde uygulanan ve yaklaşık 12.000 yıllık bir tedavi metodu. Günümüzde modern tıbbın yanı sıra geleneksel veya alternatif tıp olarak adlandırılan tedavi yöntemlerini de keşfedilmeye ve uygulanmaya başladı diyebiliriz.

REFLEKSOLOJİ SADECE AYAKLARA UYGULANMIYOR

Aslında iyileştirici bir tedavi yöntemi olduğunu da belirtmeliyim. Bu özel terapi genelde ayaklara baskı uygulanarak yapıldığı biliniyor. Sadece ayaklara değil; el ve kulaklar olmak üzere vücudumuzun belirli bölgelerine de baskı yapılarak metobolik hastalıkların tedavisinde tercih ediliyor.

Bir bakıma refleksoloji için vücudun kendi kendini tedavi etme yeteneğini harekete geçirme yöntemi de diyebiliriz. Bu terapi yöntemi ile CP, migren, bel- boyun fıtıkları, depresyon, konuşma bozuklukları, ve kekemelik gibi durumların tedavisi sırasında kullanılıyor. Tıbbi olarak faydası olduğuna dair pek çok makaleyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bedenimizdeki enerji akışını serbest bırakmaya yönelik kullanılan çok etkili bir teknik olduğunu da vurgulamalıyım.

STRES, HAYAT ENERJİSİNİ BLOKE EDİYOR

Refleksoloji yöntemine göre ellerimizde ve ayak tabanlarımızda vücudumuzun son bulmakta olduğu sinir noktaları bulunmaktadır. Her organ ayak tabanında belirli bir bölgeye sahip… Örneğin, ayaktaki karaciğer hassas noktasına yapılan masaj ya da baskı karaciğerin uyarılmasını sağlar. Geleneksel Çin tıbbında Refleksoloji eski Çin inancının qi (telaffuz edilen “chee”) veya “hayati enerji” ya dayandığını gösterir. Bu inanca göre, qi her insanın içinden geçer. Bir kişi stresli hissettiğinde, vücutları qi’yi bloke eder. Bu vücutta hastalığa yol açan dengesizliğe neden olabilir. Refleksoloji, qi’nin vücuttan akmasını, dengede kalmasını ve hastalıksız kalmasını amaçlar. Çin tıbbında, farklı vücut parçaları vücut üzerinde farklı basınç noktalarına karşılık gelir. Refleksoloji uzmanları, bu noktaların haritalarını ayaklarda, ellerde ve kulaklarda kullanarak baskı yapmaları gereken yerleri belirlemek için kullanırlar. Dokunuşlarının, bir kişinin vücudundan, şifa ihtiyacı olan alana ulaşana kadar akan enerji gönderdiğine inanılır

KİMLERE YAPILIR, KİMLERE YAPILAMAZ?

Terapi, hamileliğin ilk 6 ayındakilere, kanser ve damar tıkanıklığı olan hastalara ve varis sorunu yaşayanlarda tavsiye edilmiyor. Uygulanan terapi rahatlatır, stresi azaltır, kan dolaşımı artırır ve kalbi dinlendirir, lenf dolaşımını hızlandırır, detoks etkisi yapar, bedeni toksin ve atık maddelerden arındırır, vücudun kendi doğal ağrı kesici hormonu endorfin üretildiğinden genel gevşeme sağlar. Bağışıklık sistemini uyararak hastalıklardan koruma sağlar. Adet sancıları ve semptomlarını azaltır. Baş ve diş ağrıları, migrene iyi gelir. Konuşma bozukluğu ve yürüme bozukluğunu tedavi edicidir. Buna benzer birçok faydası olduğundan bu ve benzeri şikayetleri olan her yaş grubuna uygulanabilir. Her geçen gün terapilerden alınan olumlu sonuçların artması ile popülaritesi ve bilinirliği de artıyor. Lakin burada en önemli husus ise bu terapi yönteminin uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından uygulanmasıdır.