Regl kaç günde bir olmalı? İki adet dönemi arası kaç gün olmalı?

Ergenlik döneminden geçen her kadın her ay adet kanaması yaşamaktadır ancak regl döneminin kesin zamanlaması her kadın için biraz farklıdır ve iki adet dönemi arası zamanla değişiklik gösterebilir. Son adet döneminin tarihini bilmiyorsanız dikkat etmeli ve regl tarihini not etmeniz oldukça işinize yarayacaktır.