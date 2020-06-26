Rehberlerden ‘gezin’ çağrısı

İzmir Rehberler Odası (İZRO), Aydın Rehberler Odası (ATRO) ile Muğla Rehberler Odası (MUTRO) üyesi rehberler, Efes Antik Kenti'nde çektikleri görüntülerle, pandemi sürecinde evlerine kapanmak zorunda kalan, kurallar nedeniyle yaşamı kısıtlanan herkesi bir rehber eşliğinde gezmeye, ören yerlerini ziyaret etmeye davet etti.

Covid-19 Sürecinde en büyük sıkıntıyı çeken sektör olarak gösterilen turizmin hareketlendirilmesi için, sektörün tüm bileşenleri kendi bakış açılarıyla girişimler başlattı. Pandemi sürecinde evlerinde kapalı kalan, kurallar nedeniyle yaşamı kısıtlanan insanların rahatlamak için tatile çıkmalarını, turizmi hareketlendirmelerini isteyen rehberler, ortak çağrı için güç birliği yaptı.

İZRO, ATRO ve MUTRO yönetim kurulları ile üyeleri İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik kentinde buluştu. Yurt içi ve dışında tanıtım amacıyla kullanılacak video için kamera karşısına geçti.

7 NOKTADA ÇEKİM YAPILDI

Rehberler ve devlet sanatçıları tenor Oğuz Çimen ile gitarist Cüneyt Ünsal'ın katılımları ile ‘'Efes'e Hoş Geldiniz'' isimli bir video hazırlandı. Efes antik kenti içinde belirlenen 7 çekim noktası, Odeon, Herkül Kapısı, Kuretler Caddesi, Teras Evler, Hadrian Tapınağı, Kütüphane ve Liman Caddesi’nde sizi bekliyoruz mesajı verildi. Rehberler finali Celsus Kütüphanesi önünde İzmir Marşını söyleyerek yaptı.

ÖREN YERLERİNİ GEZİN MESAJI

ATRO Başkanı Ozan Sayın, üç rehber odasının ortak projesi ile gezilerin ve ören yerlerinin güvenli olduğunu yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. Sayın, “Amacımız yerli ve yabancı tatilcilere ulaşmak. Yabancıları Türkiye'ye, Türk halkını da gezmeye davet etmek.Turizm çok kötü durumda. Turizm hareketlense, geziler çalışma izinli, kokartlı birer rehber eşliğinde yapılsa, ören yerleri gezilse çok güzel moral olur. Efes'in, ören yerlerimizin güvenli olduğunu, rehber eşliğinde gezilebileceğini anlatan bir video hazırladık. Bunu olanaklarımız ölçüsünde sosyal medya ve tüm platformlarında yayımlayarak ülkemizin tanıtımına katkıda bulanacağız” dedi.