Rekor kırdı! Pi sayısının 3 bin 600 basamağını ezbere okudu

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde lise öğrencisi Berat Yakar, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını noter huzurunda 26 dakikada ezbere okudu.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Matematik dersini öğrencilere sevdirmek amacıyla başlatılan ‘Matematik seferberliği’ kapsamında Yüksekova’da Pi sayısı okuma etkinliği yapıldı.

İsmet Alkan Anadolu Lisesi’nin 11’inci sınıf öğrencisi Berat Yakar da Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını noter huzurunda 26 dakikada ezbere okuyup Türkiye rekoru kırdı.



“REKOR KIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

16 yaşındaki Berat Yakar, “Okulumuzun matematik öğretmeni Mehmet Çiçekli sayesinde Pi sayısını ezberledim. Yaptığım çalışmada önce 500, sonra bin 500, en son 3 bin 600 basamağını ezberledim. Yarışmada rekor kırdığım için çok mutluyum. Bu konuda beni çalıştıran öğretmenime teşekkür ederim. Noter huzurunda 26 dakika süreyle, 3 bin 600 basamağı doğru bir şekilde okuyarak Türkiye rekoru kırdım” dedi.

2017 yılında Sivas’ta yine noter huzurunda yapılan denemede, 12. sınıf öğrencisi Burak Şahin, virgülden sonra 2 bin 17 basamağı 11 dakikada okumuştu. (DHA)