Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rekortmen dalgıç şaştı kaldı: Bu balığın burada olması çok ilginç

Mevsimlerin sıcak gitmesi denizlerde de dikkat çeken gelişmelere neden oluyor. Çanakkale'de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez 27 kilogram ağırlığında akya balığı avladı. Turan yaptığı açıklamada ise "Yazın olması gerekirken, kışın bu balığın burada olması çok ilginç " dedi.

Güncellenme: 13:08, 04/01/2021
Haberler Yaşam

Tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen ve Çanakkale sularında zıpkınla yakaladığı balıklarla tanınan Müjdat Turan, bu kez 27 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyundaki akya balığını avladı.

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Turan, şunları söyledi:

“Düşünüyorum da bu mevsimde Çanakkale sularında akya nasıl olur? Mevsimler şaştı galiba.”

“Yaz aylarında olması gerekirken, kış ayında bu balığın burada olması çok ilginç.”

“Dün canlı yayında izleyenler bilir, sinarit avı için derin dalış yaptım. Dibe indiğim gibi etrafımı akya sürüsü sardı. Deniz sürprizlerle dolu. Kısmetin nerede, nasıl karşına çıkacağı belli olmuyor.” (İHA)

İlginizi Çekebilirİstanbul'da ürküten kuraklık görüntüsü
İlginizi Çekebilir36 yıl sonra ortaya çıktı!
İlginizi ÇekebilirMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Türkiye 2030 yılında su fakiri olacak

 

Çanakkale canlı istanbul Kahramanmaraş Meteoroloji sosyal medya söz Türkiye
Yayınlanma Tarihi:13:06,