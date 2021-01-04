Rekortmen dalgıç şaştı kaldı: Bu balığın burada olması çok ilginç

Tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen ve Çanakkale sularında zıpkınla yakaladığı balıklarla tanınan Müjdat Turan, bu kez 27 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyundaki akya balığını avladı.

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Turan, şunları söyledi:

“Düşünüyorum da bu mevsimde Çanakkale sularında akya nasıl olur? Mevsimler şaştı galiba.”

“Yaz aylarında olması gerekirken, kış ayında bu balığın burada olması çok ilginç.”

“Dün canlı yayında izleyenler bilir, sinarit avı için derin dalış yaptım. Dibe indiğim gibi etrafımı akya sürüsü sardı. Deniz sürprizlerle dolu. Kısmetin nerede, nasıl karşına çıkacağı belli olmuyor.” (İHA)

