Rekoru kırılamayan halkçı başkan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1973-1977 yılları arasında başkanlığını yapan Ahmet İsvan, birçok projenin altında imzası olan bir isim. Yüzde 63.9 oy alarak başkan seçilen İsvan'ın rekoru kırılamadı.

HALKÇI BELEDİYECİLİĞİN MİMARI

İsvan dönemi, İBB'nin Saraçhane'deki sergi salonunda yeni açılan “İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan” sergisi ile tekrar gündemde. Efsane Belediye Başkanı İsvan'ın imza attığı işler ve karşılaştığı sorunlar, bugünkü Ekrem İmamoğlu yönetiminin karşılaştığı engellerle de dikkat çeken bir benzerlik gösteriyor. İsvan döneminde yaşananları SÖZCÜ okurları için derledik:

İsvan göreve geldiğinde yaptığı ilk işlerden biri, belediyenin dernek ve vakıflarla ilişkisini kesmek oldu. Buna karşılık 1975'te Milliyetçi Cephe Hükümeti iktidara geldiğinde CHP'li belediyelere yapılan bütün yardımlar kesildi. Yeni kadro ve kredi talepleri reddedildi. Hükümet, belediyeyi yetkisiz ve parasız bırakarak çalışamaz hale getirmeye çalıştı. Belediyenin tüm yetkilerini hükümet kurumlarına devredebilmek için yasa tasarısı bile hazırladı. 1975 sonunda belediye maaş ödeyemez hale geldi. İsvan'ın girişimleri sonuçsuz kaldı. İşçiler greve çıktı ve belediye binasını işgal etti. 20 gün süren grev nedeniyle çöpler toplanamadı. Çöp yığınları büyüdükçe halk hükümete tepki göstermeye başladı. İsvan hakkında halkı isyana teşvikten soruşturma açıldı. Halkın tepkisi üzerine hükümet belediyeye işçilerin maaşını ödeyecek kadar yardım gönderdi.

İsvan, halkın ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşabilmesi için fırıncı tekeline karşı da mücadele verdi. Halk Ekmek fabrikasını kurmayı başardı. 27 Ekim 1977'de bugün hâlâ İstanbullu'nun ucuz ekmeğe ulaştığı Halk Ekmek'te deneme üretimini başlatarak açılışını

yaptı. Tabi ki bu sırada Fırıncılar Derneği'nin birçok engeli ile karşılaştı. Deneme üretimi öncesinde dernek, İsvan'ı ziyaret edip fabrikayı ortak işletme teklifi bile yaptı.

TANZİM SATIŞI BAŞLADI

İsvan döneminde sosyal belediyeciliğin ilk örnekleri verildi. Her yerde tanzim satış dükkanları açıldı. Gecekondu mahallelerine yol, su, elektrik ve kanalizasyon hizmetleri götürüldü.

Hatıra fotoğrafı da sergide yerini aldı

İsvan, belediye başkanlığının ardından da politika ile ilgilenmeye devam etti. 1995 yılına kadar SHP'de parti meclisi üyeliği yaptı. Emeklilik günlerini Yalova Taşköprü'deki çiftliğinde geçiren İsvan, 1 Mayıs 2017'de 94 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeden önce 2016 yılında o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsvan'ı Yalova'daki evinde ziyaret etmişti. O gün çekilen fotoğraf da sergide yerini aldı. Beylikdüzü Belediyesi 2017'de İsvan'a Vefa Ödülü vermişti.

Efsane projelerde onun imzası var!

10 Eylül 1974'te Haliç Köprüsü hizmete girdi. 2 Temmuz 1975'te Karikatür Müzesi açıldı.10 Eylül 1975'te Eyüp-Unkapanı yolu trafiğe açıldı. 10 Haziran 1975'te İstanbul'un ünlü su kaynağı Hamidiye Su satışa çıkarıldı. Mecidiyeköy Viyadüğü hizmete girdi. 1976'nın ilk aylarında Pembe Köşk'te restorasyon başladı. İstanbul'un ilk çok katlı otoparkı Karaköy'de açıldı. 1976'da Avrupa Konseyi, İstanbul'u kültür mirası listesine adı. 3 Kasım 1976'da Atatürk Kitaplığı açıldı. Ekim 1977'de Taksim-Levent yolu projelendirildi.

‘Tutucu' basından kara propaganda

İsvan'ın karşısında ‘tutucu basın' olarak tanımladığı büyük bir gazete grubu vardı. İsvan'ı itibarsızlaştırmak için yalan haberler üretti. İsvan, basın toplantıları düzenleyerek halkı arkasına almayı başardı. İsvan o dönem yaşadığı sorunlardan birini şöyle anlatmıştı: Belediyemiz ile basın ilişkilerini, CHP'ye ve bana en katı biçimde karşı olan Tercüman Gazetesi'yle bile uygar düzeye getirmiştik. Ama belediyeye aldığım 15 kamyonu kardeşimden alarak aileme haksız menfaat sağladığımı yazdılar. Bu büyük iftiraydı.