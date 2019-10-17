Rengarenk paraşütler, rengarenk gökyüzü

Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festival, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ’ın bin 700 metre pistinden başladı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumhur Çoban, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türk Hava Kurumu (THK) temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı 150’ye yakın yamaç paraşütü pilotu törene katıldı.



Fethiye Belediye Bandosu’nun konser verdiği törende, Babadağ’dan ardı ardına havalanan yamaç paraşütleri gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivali dünyada bir numara yapmak için çalıştıklarını belirterek, “Sayın Kaymakamımıza, STK temsilcilerine, turizmcilerimize ve Festivalin başladığı ilk yıldan şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



Fethiye'nin gelirlerinin Fethiye'de kalması gerektiğini de söyleyen Karaca, “Belcekız, Kumburnu veya koyların gelirlerinin buralarda harcanmasını istiyoruz. Kaymakamlığımız, Ticaret Odamız veya biz. Fark etmez, kimin işleteceği önemli değil. Buradan sağlanan milyonlarca gelir, bu bölgede kalsın. Muğla'mızın yetkili kurumları, Fethiye'de kazanılan parayı Fethiye'de harcasınlar diye umut ediyoruz. Biz, 5 yıl içinde kimseyle tartışmadan, kavga etmeden Devletimiz, Büyükşehir, STK temsilcilerimizle Fethiye'nin geleceğini hazırlamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.



Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'de, bu organizasyonun herkese önemli sorumluluklar yüklediğini belirterek, “Herkes üzerine düşeni yerine getirmeli. Misafirlerimize her anlamda gerektiği gibi davranarak, onlara Fethiye'nin eşsiz misafirperverliğini yaşatmalıyız” diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.



FESTİVALİN ÖZEL KONUĞU ÇİNLİLER

Bu arada festivale özel davetle gelen misafirler arasında bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Guizho Eyaleti Guiyan Şehri Spor Genel Müdürü Wu Tao ise “Fethiye Belediyesi tarafından bu yıl 20'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Fethiye-Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katılmak ve katkı sağlamak için buradayız. Yaşayacağımız deneyimleri kendi bölgemizde değerlendirerek, buradaki başarıları tekrarlamak istiyoruz” dedi ve geleneklerine uygun olarak tüm katılımcılara sağlık ve iyilik temennilerinde bulundu.



Festivalde her gün, saat 09.00 ile 17.00 arasında Serbest ve Akrobasi Yamaç Paraşütü Uçuşları, 11.00 ile 17.30 arasında Tandem Yamaç Paraşütleri’nden yapılan yarasa adam ve alçak irtifa serbest atlayışları, 12.00 ile 17.30 arasında THK tarafından motorlu yamaç paraşütü, mosquito, model uçak, microlight, sıcak hava balonu, serbest uçak atlayışları gerçekleştirilecek. 15.00 ile 18.00 saatleri arasında ise, ‘Uçan Fransızlar' gösteri ekibinin ekstrem şovları, 16.00 ile 17.30 arasında senkronize akrobasi gösterileri yapılacak. Festivalin sona ereceği 20 Ekim Pazar günü ise Türk Yıldızları, Çalış plajında saat 15.30'da gösteri uçuşu yapacak.