Renklerin İlayda kardeşliği

Lenf kanseriyle mücadele eden İzmirli İlayda Baysal Gürleyen, için Karşıyaka, Soma Spor ve Fenerbahçe taraftarları kök hücre bağış kampanyası başlattı. Çocukluk aşkıyla evlendikten sadece beş ay sonra kanser olduğunu öğrenen İlayda, hasta yatağından sadece kendisi için değil tüm kanser hastaları için bağış istedi.

İzmir ve Manisa'da lenf kanseri İlayda Baysal Gürleyen için bu güne kadar kıyasıya rekabet eden taraftar grupları bir araya geldi, kök hücre bağış kampanyası başlattı. İkizinin iliği uygun çıkmayan İlayda şimdi zamana karşı yarışta bu kampanyadan gelecek mutlu haberi bekliyor.

PERİ MASALI KABUS OLDU

İzmir Karşıyakalı İlayda Baysal Dikili'de yazlıktan tanıştığı Manisa'nın Soma ilçesinden Kaan Gürleyen ile geçen yıl 4 Ağustos'ta evlendi. Çocukluk yıllarında başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran genç çift Soma'ya yerleşti. Daha önce ziraat teknikerliğini bitiren ve memleketinde yumurta çiftliği işleten Kaan Gürleyen yeniden sınava girdi ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni kazandı. Kaan kayıt yaptırıp bu ile giderken İlayda da kendisini yalnız bırakmadı. Mutluluktan uçan genç çiftin hayatı İlayda Baysal'ın bir gün öksürük şikayetiyle Bolu'da gittikleri doktorda karardı. Doktor ileri tetkik için İlayda Baysal'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan incelemede İlayda'ya 4. derece lenf kanseri teşhisi konuldu.

İKİZİ VERİCİ OLAMADI



Cıvıl cıvıl hayat dolu İlayda, yaşam sevincini hiç kaybetmedi, çevresinde üzülenleri teselli edip bu hastalığı yeneceğini söyleyerek eşine destek oldu. Başak sarısı saçlarını kazıtan İlayda'yı eşi Kaan da yalnız bırakmadı, saçlarını kestirdi. İki aydır kemoterapi gören İlayda için doktorlar kürlerin tamamlanmasından sonra kök hücre nakli önerdi. İlayda'nın ikiz kız kardeşinin olmasını nakil için uyumda ‘çok büyük şans' olarak gören doktorların bu umudu büyük hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Ayrı yumurta ikizi Dilara Hacıoğlu'nun verdiği örnek uyumlu çıkmadı. Bu kez aile üyeleri de gönüllü verici oldu ama ondan da sonuç alınamayınca genç çift durumlarını yıllarca maçlarını kaçırmadıkları takımlarının taraftarlarına duyurdu.

ORTAK PAYDA İLAYDA'NIN HAYATI

Genç çiftin ortak aşkları Fenerbahçe, İlayda'nın tutkusu Karşıyaka, Kaan Gürleyen'in sevgilisi Soma Spor taraftarları kampanya başlatıp İlayda için seferber oldu. Sahada, tribünlerde birbirine rakip Karşıyaka Taraftar Derneği, Karşıyaka Çarşı Grubu, Soma Siyah İnciler Grubu ve Ultras Arma Grubuyla, Genç Fenerliler Grubu üyeleri Kızılay'a kök hücre bağışında bulunup üyelerine de bağış çağrısı yaptı.

İLAYDA'DAN MEAJ VAR

Gelişmeleri steril odasından sosyal medya aracılığıyla izleyen İlayda herkese teşekkür etti. Bağışların sadece kendisi için değil tüm kanser hastaları için umut olacağını belirten İlayda şu mesajı verdi;

“Yaşadığım rahatsızlık sonucu gerek sosyal medyada gerek bize ulaşarak yanımda ve destek olan herkese teşekkür ederim. Ben ve benim gibi kök hücre nakli bekleyenler için sizlerden yapmanızı rica ettiğim tek şey Kızılay'a gidip kök hücre bağışında bulunmanız. Bizlerin mücadelesinde sizlerin desteği mücadelemize güç veriyor. Bizler için beş dakikanızı ayırır mısınız?”

