‘Renk Şifresi’ni çözmeye ne dersiniz?

Renkler... Her rengin bir dili olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya her rengin bir şifresi olduğunu ve bu şifrelerin sizi 'en iyi' halinizle gösterdiğini? 'Hayır!' dediğinizi duyar gibiyim... O zaman gelin 'Renk Şifresi' danışmanı Zeynep Tarhan Muslu'nun sözcü.com.tr ye açtığı renkli dünyasından gidelim.

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Röportaj: Elvan AVCI

Bizi kucağında bebeği ve yüzündeki tatlı gülümsemesi ile karşılayan Zeynep Tarhan Muslu, hayatın her alanında kullandığımız renkleri ve tonlarını nasıl doğru bir şekilde harmanlamamız gerektiğini anlattı.

Öncelikle renk şifresine olan merakınız nasıl başladı?

Renklere olan ilgim aslında aileden geliyor. Annem ve babam Türkiye nin ilk grafik ve tasarımcılarından dolayısıyla sürekli sanat üretilen bir evde büyüdüğüm için renklerle bir çocuktan çok fazla haşır neşir oldum buda bende aşırı derece renk doz farkındalığı yarattı.

Moda editörlüğü yaptığı yıllarda stil danışmanlığı da yapan Muslu insanlarda tanımlayamadığı şeylerin olduğunu vurguladı ve ekledi;

“İnsanlara renk eğitimi vermeden stile geçmek, bir binanın temelini atmadan üstüne tuğla yığmaya benziyor öncelikle insanları renkle eğitmeliyim zaten renk yıllar içerisinde stili veriyor”

Yüz bize o kadar fazla done veriyor ki…

Renk Şifresi’nde kaç renk grubu var?

İlk etapta 5 renk grubu var. Farklı parametrelere göre şekilleniyorlar. Renk şifresi çözülürken sıfır makyaj olarak direkt olmayan gün ışığında saçı ve vücudu optik beyaz ile kapatarak ayna önünde bir seans gerçekleştiriyoruz.

Moda kendine yakışanı giymek değil, kendine yakışan renk tonunu giymektir

“Renk şifresi bir kişiyi en iyi haliyle gösterir. Kendinizle ters düşen renkleri giydiğiniz zaman mesajınızı direkt olarak veremiyorsunuz çünkü karşı tarafın beyni sizin üzerinizde çelişen renkle o kadar yoruluyor ki size odaklanmakta güçlük çekiyor”

“Ailelerin gelmesini çok önemsiyorum”

Anne çocuk seanslarımız oluyor dönem dönem. Renk şifresi genetikten bağımsız ileriliyor. Aileler için ortak bi yaşam alanı tonu belirliyoruz ki ailenin bütün bireyleri aynı anda aynı şekilde mutlu olabilsin. Bebeklerde de ton ayarı çok önemli bebeklere de yakışan ve yakışmayan renkler var.

“Her rengi herkes giyebilir ton ayarı çok önemli”

Toplumumuzda erkek mavi, kız pembe giyinir algısı var. Yanlış… Bir erkek çocuğu da pembe giyebilir ama hangi tonu olduğuna bağlı, bi kız çocuğu da rahatlıka mavi giyebilir hangi ton olduğuna bağlı ama toplumsal inanışlar renk algılarımızı çok şekillendirdiği için ne yazık ki böyle bir durum var.

Sizde de meslek hastalığı var mı?

Sokakta gezerken insanların gözlerinin içine bakmaya çalışıyorum ama tabii ki çok yanlış renk seçimi yapıyorlar yaşadığımız her alanda. İnsanları yargılamamaya çalışıyorum sadece keşke herkes bunun daha farkında olsa diye dileyerek geziyorum.