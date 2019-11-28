Resmen skandal! Anbean görüntülendi: Tam 35 öğrenci…

Gaziantep'te büyük skandal... Köylerden Karkamış ilçesine taşımalı eğitim veren bir okula öğrenci taşıyan 15 kişilik servisten tam 35 öğrenci çıktı. Öğrencilerin balık istifi taşındığını yansıtan o anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Öğrencilerin ikili koltuklarda üç hatta dört kişi oturduğu, bazı öğrencilerin de ayakta yolculuk yaptığı öğrenildi.

Görüntüleri kaydeden kişi, gizlilik kaydıyla sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihale açtığını belirterek; ihaleyi 28 araçla aldıklarını ancak 15 araçla hizmet verdiklerini öne sürdü.

Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin Kocatepe İlkokulu, Etiler İlkokulu, Kelekli İlkokulu ve Ortaokulu, Elifoğlu İlkokulu ve Ortaokulu, Çiftlik İlkokulu ve Ortaokulu’na gittikleri belirtildi.

Toplam 396 öğrencinin, köy ile okulları arasında 20 dakika yolculuk yaptığı öğrenildi.