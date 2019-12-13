Restoran işletmecilerinden Canan Karatay hakkında suç duyurusu

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor” demişti. Karatay’ın bu sözlerine gıda ve yemek sektörü temsilcilerinde tepkiler gelmeye başladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve dernek yönetimi, Karatay’ın bu sözlerini savcılığa taşıdı. Dernek adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ’na suç duyurusunda bulunan Ramazan Bingöl, Karatay’ın TCK 237. maddesinde yer alan “fiyatları etkileme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.



“BİR KİŞİNİN BEYANIYLA SEKTÖR ETKİLENDİ”

Suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Bingöl, “Türkiye'de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye'de iş o hale geldi ki kişilerin bir kişinin beyanıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Ve dolayısıyla aynı zamanda Türkiye'nin de ekonomisi etkileniyor” dedi.

“O ZAMAN BU KURUMLARI KAPATALIM”

Karatay’ı kendini devletin kurumlarının yerine koymakla suçlayan Bingöl, “Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar bu devlet bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım. Sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz” şeklinde konuştu.



“CEBİNDE 10 LİRASI OLAN ADAM NE YİYECEK?”

Karatay’ın açıklamasının hem cebinde yeterli parası olmayanı hem de bu işi yapanları olumsuz etkilediğini belirten Bingöl şöyle konuştu: “Cebimde 10 lira param var. Karnım da aç. Çocuğum da var. Ne yiyeceğim arkadaş? Bana bir alternatif göstersin. Bu birinci ayağı, ikinci ayağı ise diyelim ki dükkanı var adamın. İyi yapıyorum dönerimi, insan sağlığına uygun yapıyorum. Ve gayet güzel yapıyorum. Şimdi ne oldu? Ben bu fiyata sağlıklı güzel bir döner yiyebilirim. Şimdi bu genellemeyi yapınca hem beni aç bırakıyorsun, hem burada benim ekmeğimle oynuyorsun.”

SATIŞLAR YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Bingöl, Karatay’ın açıklamasından bu yana döner satışlarında yüzde 30 düşüş yaşandığını belirtti.