Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu

Rize’de uzun yıllar restoran işletmeciliği yapan Salih Öz, corona tedbirleri kapsamında iş yerini kapatarak hayalini kurduğu ahşap işleri ile zaman geçirmeye başladı. Yaşanan durumu fırsata dönüştüren Öz, çocuklara ahşap oyuncaklar yaptığı atölyesini, genişleterek mobilya işine yöneldi.

Ağaç kütüklerinden sehpalar, masalar, aynalar, dekoratif ürünler yapan Öz, baba mesleği denizciliği de bu eşyalara yansıtıyor. Gemi demirlerinden sehpa bacağı yapan Öz, halatlarla süslediği mobilyaları da avizelere dönüştürüyor.



Hünerleriyle çevresinin ilgi odağı olan Salih Öz’ün hobisine kayıtsız kalmayan eşi Şaduman Öz de atölye çalışmalarında yer alıyor. Öz çiftinin, fikir alışverişi ve el emeğiyle ortaya çıkan değişik ürünler, beğeni topluyor.

“YETENEKLERİMİ KONUŞTURUYORUM”

Ahşapta ustalaştığını belirten Salih Öz, şunları söyledi:

“Aslında çocukluğumdan beri ahşap merakım vardı ama yoğun bir iş hayatım olduğu için bir türlü ilgilenemedim. Hep emekli olduğumda ahşapla ilgileneceğim diye hayalim vardı. İlginç ağaçlar, kütükler bulduğum zaman ufak bir depom vardı orada biriktiriyordum. Bir restoranım vardı ancak pandemi dolayısıyla faaliyete ara verildi. Ben de emeklilik hayalimi erkene aldım, ahşapta yeteneklerimi konuşturuyorum.”

“Eksik olan malzeme ve makinaları da toplayarak atölyede ahşaptan aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorum. Sehpalar, masalar, süs eşyaları, aynalar, avizeler. Aslında bu atölye önceden soğuk hava deposuydu. Üst katı da balık işleme tesisiydi. İşler kötüye gidince depoyu kaldırarak, atölyeye çevirdim. Hobi olarak başladım. Çocuklara küçük oyuncaklar yapıyordum, şimdi ise ahşaba her türlü şekli verebiliyorum.”

“Pandemi beni ahşap ustası yaptı. Ahşabı yaparken baba mesleği balıkçılığı unutmuyoruz. Gemi zincirlerinden sehpa ayağı, halatlardan dekoratif şekiller vererek, mesleğimi unutmuyor ahşapta yaşatıyorum. Pandemiden dolayı yapacak bir şey olmayınca eşim de bana yardımcı olmaya başladı. Ahşap onun da ilgisini çekti. Ortaya güzel çalışmalar çıkartıyoruz.” (DHA)