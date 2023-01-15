Restorandaki tavırları dikkat çeken Britney Spears’ın cevabı gündem oldu

2000'li yıllarda müzik dünyasını etkisi altına alan pop yıldızı Britney Spears, bir restoranda gösterdiği dikkat çeken davranışlarının ardından Instagram hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

Sozcu.com.tr

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13 yıl boyunca babasının vesayeti altında tutulan, ilaç kullandırılan ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşan pop şarkıcısı Britney Spears (41), cuma günü Los Angeles’taki bir restoranda “garip” tavırlarından ötürü merak uyandırdı.

TMZ’nin haberine göre, Spears restoranda, önce kendi kendine mırıldanırken görüldü. Sonra bağırmaya ve “anlamsızca” konuşmaya başladığı söylenen yıldızın, kocası Sam Asghari’nin (28) mekandan gitmesine yol açtığı söylendi.

Bunun üzerine Spears, Instagram hesabından Melissa ismini kullanan Türk bir sanatçının çizimini paylaştı. Görselde yalnız başına oturan modern görünümlü bir kadın ve “Yapamayacağımı söylediler, işte bu yüzden yaptım!” sözü dikkat çekti.

Davranışları nedeniyle eleştirilen ünlü ismin dedikodulara kulak tıkaması ve önemsememesi ilgi uyandırdı.

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