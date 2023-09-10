Resul Dindar ve Selçuk Balcı destek çağrısında bulundu

Artvin'de 1,5 yaşındaki Deniz Günay, SMA Tip-1 hastalığıyla mücadele ediyor. Aile, çocuklarını tedavi ettirebilmek için yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede birçok vatandaş kampanyaya destek verdi. Karadenizli sanatçılar Resul Dindar ve Selçuk Balcı da Deniz'e destek çağrısında bulundu.

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Artvin’de yaşayan Tuğba-Serkan Günay çifti ayakta duramadığı için çocukları Deniz Günay’ı üç ay önce hastaneye götürdü. Burada minik Deniz’e SMA Tip-1 hastalığı teşhisi koyuldu. Hastalık hakkında araştırma yapan aile, çocuklarını tedavi için yurt dışına götürmeye karar verdi. Tedavinin maliyeti ise 1 milyon 819 bin 500 dolar.

Aile, tedavi masraflarını karşılayabilmek için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya kısa sürede birçok kişi destek verdi. Karadenizli sanatçılar Resul Dindar ve Selçuk Balcı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Deniz’e destek çağrısında bulundu.

“İNSANLAR SESİMİZİ DUYSUN İSTİYORUZ”

Anne Tuğba Günay, “Deniz’in sesini herkese duyurmak ve herkesin desteğiyle onu bir an önce ilacına kavuşturmak istiyoruz. Çünkü bizim çok vaktimiz yok. Etkili bir tedavi için Deniz’in 2 yaşına kadar tedavi olması gerekiyor. İnsanlar sesimizi duysun istiyoruz. Yoksa başaramayız” dedi.

Baba Serkan Günay da “Bu tedavi maalesef ülkemizde uygulanmıyor. Yurt dışında olduğu için büyük bütçeler gerektiriyor. Bizim bu parayı aile bütçelerimizden karşılamamız mümkün değil. Tüm Türkiye’nin desteğiyle, bu tedavi ile çocuğumuzun hayatına devam etmesini sağlayacağız” diye konuştu. (DHA)