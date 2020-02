Rihanna 51. NAACP Image Ödülleri’nde Başkanın Ödülü ile onurlandırıldı

Her yıl düzenlenen National Association for the Advancement of Colored People – NAACP geçen gün ABD’de düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Bir ödülü 8 yaşındaki kızı Blue Ivy ile paylaşan Beyonce, toplamda altı dalda ödül kazanırken, Rihanna ise ‘Başkanın Ödülü’ne layık görüldü.



Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birliği tarafından her yıl siyahilerin sinema, televizyon, müzik ve edebiyat alanındaki başarılarını ödüllendirmek için sunulan törende ödül alan Rihanna, müzik, moda, güzellik ve daha fazla alanda yaptığı katkılardan dolayı bu ödülü aldı. Ödül, Rihanna'nın küresel kültürel etkisine ve bir sanatçı, müzisyen ve iş kadını olarak “çığır açan kariyere” dayandırıldı. Daha önce ödüle Jay-Z, Lauryn Hill, Soledad O'Brien ve Muhammad Ali layık görülmüştü.



Ödül sonrası bir konuşma yapan ünlü şarkıcı, “Öğrendiğim tek bir şey varsa, bu şey, dünyayı ancak birlikte düzeltebiliriz, birlikte bölemeyiz. Bunu yeterince vurgulayamıyorum. Duyarsızlığın çoğalmasına izin veremeyiz. Bu sorun sizinse, benim değil… Bu bir kadının sorunu… Bu bir siyahi insanın sorunu… Bu fakir bir insanın sorunu… Bu salonda kaçımızın diğer ırklardan, cinsiyetlerden, dinlerden meslektaşları, ortakları arkadaşları var? Seninle aynı ekmeği kırmak istiyorlar değil mi! Seni seviyorlar mı? O zaman bu onların da problemi…” dedi ve salon alkışlarla çınladı…