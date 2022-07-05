Rihanna, Amerika’nın en genç milyarder kadını oldu

Rihanna 1,4 milyar dolarlık servetiyle Amerika'nın en genç kendi servetini kendi inşa eden kadını oldu. 34 yaşındaki şarkıcı, Amerika'nın en zengin kendi servetini kendi inşa eden kadınları listesinde üst üste üçüncü defa yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Forbes’un kendi servetini kendi inşa eden en zengin kadınları belli oldu. Listenin 21. sırasında yer alan Rihanna, en genç milyarder olarak dikkat çekti.

Rihanna, listenin 40 yaş altı tek milyarderi. Ünlü şarkıcının 1,4 milyar dolarlık servetinin bir kısmı müzik kariyerinden bir diğer kısmı da Fenty Beauty, Fenty Skin ve Savage X Fenty olmak üzere üç perakende şirketinden geliyor.

550 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Rihanna, Savage X Fenty iç çamaşırı markasının yüzde 30’una sahip. Ayrıca 2020’de 550 milyon dolar gelir elde eden Fenty Beauty’nin de yarısına sahip. Şirketin diğer yarısı ise Fransız lüks moda holdingi LVMH’ye ait.

Daha önce de milyarderler listesinde yer bulan Rihanna, 2019’da New York Times’a asla bir servet kazanmayı planlamadığını, bu tip unvanların kendisini çalışmaktan alıkoymayacağını söylemişti.

“PARA BAŞKASINA YARDIM EDEBİLECEĞİM BİR ARAÇ”

Dokuz kez Grammy Ödülü kazanan şarkıcı; “Para benim için amaç olmadı; her zaman bir başkasına yardım edebileceğim bir araçtı. Dünya, sizi gerçekten yanlış şeylerin öncelikli olduğuna inandırabilir ve bu, hayatın özünü, hayatta olmanın ne demek olduğunu gerçekten kaçırmanıza neden olur” dedi.

2012 yılında, Rihanna bir hayırseverlik fonu olan Clara Lionel Vakfı’nı (CLF) başlatmıştı. Web sitesine göre, oluşumun amacı; eğitim ve iklime dayanıklılık girişimlerini desteklemek.

Forbes listesinde yer alan bir başka dikkat çeken isim ise 1,8 milyar dolarlık servetiyle 41 yaşındaki Kim Kardashian. Ayrıca kendi servetini inşa eden milyarder kadınlar arasında Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg de yer alıyor.

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