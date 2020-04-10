Rihanna corona virüsü kapan ve mahkemelik olduğu babasına solunum cihazı gönderdi

Dünyaca ünlü isim Rihanna’nın babası Ronald Fenty de corona virüsüne yakalandı ve tedavisi evde devam ediyor. Ünlü şarkıcı Rihanna ise 66 yaşındaki babasının evde devam eden tedavisi için sunu solunum cihazı gönderdi. Aynı zamanda Barbados'taki hastanelere de değeri 700 bin doların üstünde olan solunum cihazları bağışladı.

The Sun gazetesine verdiği röportajda, “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” dedi.