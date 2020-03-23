Rihanna fakir ülkelere test sağlamak için 5 milyon dolar bağışladı

Rihanna, corona virüsü ile mücadele kapsamında 5 milyon dolar bağışta bulundu. Ünlü şarkıcı bu paranın, yerel gıda bankalarını desteklemek, doktorlar ve hemşireler için tıbbi ekipman satın almak ve Haiti ve Malavi gibi fakir ülkelerde test sağlamak için kullanılmasını istedi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, corona virüsü ile mücadele kapsamında, acil durum hazırlık ve müdahale programlarını finanse eden Clara Lionel Derneği’ne 5 milyon dolar bağışladı.



Rihanna bu paranın, yerel gıda bankalarını desteklemek, ön hatlarda doktorlar ve hemşireler için tıbbi ekipman satın almak ve Haiti ve Malavi gibi fakir ülkelerde test sağlamak için kullanılmasını istemiş. Bağıştan sonra konuşan dernek başkanı Justine Lucas “Bu sarsıcı salgında yetersiz hizmet alan ve dışlanmış toplulukları korumaktan daha önemli ve daha acil bir şey yok” dedi…