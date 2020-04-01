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Rihanna ve Jay-Z güçlerini birleştirdi ve 2 milyon dolar bağışladı
Rihanna ve Jay-Z güçlerini birleştirdi ve 2 milyon dolar bağışladı
Rihanna ve Jay-Z, corona virüsüne karşı güçlerini birleştirdi. İki ünlü ismin kurdukları iki vakıf üzerinden 2 milyon dolar bağışlandı...
Yaşam 1 Nisan 2020 - 09:01

Dünyaca ünlü isimler Rihanna ve Jay-Z, corona virüsüyle mücadele kapsamında güçlerini birleştirdi. Rihanna'nın kurduğu Clara Lionel Vakfı ile Jay-Z'nin Shawn Carter Vakfı, “Belgesiz işçiler, evsiz ve yaşlı nüfuslar ve cephedeki sağlık çalışanlarının çocukları” için toplam 2 milyon dolarlık bağış yaptı.

BİREYSEL BAĞIŞI 10 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Rihanna daha önce bireysel olarak da bağışlarını yapmış, şu ana kadar verdiği miktar ise 10 milyon dolara yaklaştı… Bu arada ünlü şarkıcıların bağışları ise bireysel hak ve özgürlükleri korumak için çalışan ACLU-Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, New York Göçmenlik Koalisyonu, Los Angeles Belediye Başkanlığı Fonu ve Devlet Okulları Fonu’na verilecek.

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