Risk grubu çocuklar, Koronavirüs’ü ne kadar tanıyor?

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül bir salgın haline gelen Koronavirüs özellikle çocuklar ve yaşlılar için daha büyük tehlike arz ediyor. Durum böyle olunca da bu hastalığın çocuklara doğru bir şekilde anlatılması da büyük önem taşıyor.

Sosyal medyada her ne kadar konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor olsa da hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu yetkili bir ağızdan çocuklara aktarmak gerekliliği gün gibi ortada. İnsanlar Koronavirüs tehlikesi yüzünden endişe içindeyken, çocuklar da destek ve tavsiye için ebeveynlerinden destek bekliyor. Bunun için yapılması gerekenleri 6 yaşında bir oğlu olan aile hekimi Doktor Punam Krishan BBC İskoçya Radyosu’na anlattı. Salgın hakkında dürüst, açık ve samimi bir konuşma yapılması gerektiğinin altını çizen Krishan, “Çocuğunuzun stresini hafifletmek için virüsün soğuk algınlığına, ishale ve kusmaya benzediğini söylemeliyiz” diye de ekliyor.

Çocuk psikoloğu Richard Wolfsoon ise, “Koronavirüs gibi sansasyonel haberler hakkında çocuğunuzla nasıl konuşacağınız çocuğun kaç yaşında olduğuna bağlı” diyor. Çocuklara güven verebilmenin en önemli adım olduğunu söyleyen Wolfsoon, “6-7 yaşlarındaki küçük çocuklar, ebeveynlerinden duydukları en ufak bir olaydan etkilenebilir. Bu çocuklar için korkutucu bir durum olabilir. Küçük çocuğunuzla konuşurken her şeyden önce çocuğunuzu rahatlatın. Gelecekte ne olacağını bilmeseniz bile onlara ‘sen iyi olacaksın, biz iyi olacağız, bazı insanlar hasta oluyor ama biz iyi olacağız’ diyebilirsiniz” şeklinde konuşulmasını salık veriyor.

Doktor Woolfson, virüsün çocuklarınızı etkileyip etkilemeyeceğini bilmeseniz bile, konu hakkında iyimser olmak, çocukları gereksiz yerine endişelendirmekten daha iyidir diyor.

ÇOCUKLARIN YARARINA OLACAK ÖNERİLER

Çocukları hijyen hakkında bilgilendirmek pratik ve psikolojik anlamda yarar sağlar

Onlara düzenli olarak el yıkamanın önemi anlatılmalı

Virüsle ilgili kafalarına takılan konuları ailelerine sormaları ve bununla ilgili rahatlatıcı konuşmalar yapmaları onların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacaktır.

Okulda arkadaşlarıyla olan yiyecek paylaşımlarını azaltmaları öğütlenmeli, bunu azaltmaları konusunda uyarılmaları…

BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN KAÇINMALI

Doktor Woolfson, çocuklarda anksiyetenin en önemli sebeplerinden birinin ebeveynlerinin davranışları olabileceğini söylüyor. “Özellikle küçük yaştaki çocukların, ebeveynlerinin korku dolu ruh hallerinden ve arkadaşlarıyla yaptığı endişeli konuşmalardan yüksek oranda etkilendiğini düşünüyorum” diyen Woolfson, “Çocuklar arkadaşlarından ve sosyal medyadan bazı söylentiler duyabilir. Aileler, çocuklarının yanında nasıl davranacaklarını kontrol edebilirler, ancak onların okulda neler duyabileceklerini kontrol edemezler” diyor.

Doktor Woolfson sözlerini “Çocukların yaşı ilerledikçe onları bir konu hakkında ikna etmek daha zor bir hal alsa da, tüm yaş grupları için yararlı olabilecek bir tavsiye var o da yaş farkı göz etmeksizin, çocuğunuzun istediğini söyleyebileceği bir atmosfer yaratmak.” şeklinde tamamlıyor.