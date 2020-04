Rita Wilson’dan şaşırtan açıklama ‘Sıtma ilacı konusunda iyi düşünün’

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Elvis Presley’in hayatını anlatan filminin çekimleri için Avustralya’ya gitmiş, burada corona virüsüne yakalandıklarını açıklamış ve tedavi altına alınmışlardı. Çift tedavileri bittikten sonra ise iyileşerek ABD'deki evlerine dönmüştü.



Her iki oyuncu da, her ne kadar ilk başlarda virüsü çok hafif semptomlarla atlattıklarını söylese de, Rita Wilson’ın açıklamaları şaşkınlık yarattı. CBS This Morning adlı TV programına katılarak corona virüs deneyimini anlatan Wilson “Son derece ağrılı, rahatsız hissettim, bana dokunulmasını istemedim. Sonra ateş başladı. Daha önce hiç yaşamadığım gibi bir titreme geldi” dedi ve ateşinin 29 dereyece çıktığını, hastalık döneminde ise kendini çok yorgun hissettiğini belirtti.



Tom Hanks'in deneyimi hakkında da konuşan Wilson, “Ateşi o kadar yüksek değildi. Tat ya da koku alma duyusunu kaybetmedi, ama yine de bu hastalıkla başa çıkmak bizim için aynı zamanı aldı” dedi. Hastayken kendisine, iyileşmesine katkıda bulunduğundan emin olmadığı bir tür sıtma ilacının reçete edildiğini söyleyen Wilson, “İlacın işe yarayıp yaramadığını söyleyemem ya da artık ateşin düşme zamanı gelmişti. Ateş düştü ama ilacın inanılmaz yan etkileri oldu. Mide bulantısı ve baş dönmesi vardı, kaslarım çok zayıflamıştı. Bence inanlar bu sıtma ilacı konusunda iyi düşünmeliler. Bu duruma yardım edip etmediğini gerçekten bilmiyoruz” ifadesini kullandı.