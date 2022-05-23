Rizeliler, uzaya çay gönderecek

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından İstanbul'da düzenlenecek 12'nci Rize Günleri'nde helyum balonuyla uzaya çay gönderme denemesi yapılacak.

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Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından İstanbul Yenikapı’da 25-29 Mayıs tarihleri arasında 12’nci Rize Günleri düzenlenecek.

‘7 bölge, 7 renk, biriz, beraberiz, kardeşiz’ sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde şehrin başta çayı, doğası, lezzetleri ve vizyon yatırımları tanıtılacak.

5 gün sürecek etkinliklerde tarihi, akademik ve kültürel çalışmaların yanı sıra tescilli ve tescil aşamasındaki lezzetlerle, Rize tüm yönleri ile İstanbul’a taşınacak.

HELYUM DOLU BALONLA YÜKSELECEK

Rize Günleri’nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek. Platforma yerleştirilen çay paketleri 2 metre çapındaki helyum dolu balonla üzerinde GPS cihazı takılarak uzaya doğru gönderilecek.

Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı çay dolu platformun nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.

“RİZE’Yİ TANITMAK İSTİYORUZ”

RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça, “İstanbul’da doğmuş büyümüş Rize’nin tarihini, coğrafyasını bilmeyen tanımayan insanlar var. Onlara Rize’yi tanıtmak istiyoruz. Küçük bir Rize’yi İstanbul’a taşımış olacağız” dedi. (DHA)

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