Robert Redford’ın acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Dünya sinemasının kalbinin attığı Hollywood acı bir haberle sarsıldı. 84 yaşındaki Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Robert Redford’ın oğlu James hayata gözlerini yumdu.

58 yaşındaki James, yaklaşık 30 yıldır karaciğer yetmezliğine neden olan Primer Sklerozan Kolanjit hastalığıyla mücadele ediyordu.

1993 yılında iki kez karaciğer nakli olan Redford’da, geçtiğimiz yıl kasım ayında yeniden nakil yapılmasına karar verilmişti. Ancak sürecin henüz başında Redford’a karaciğer kanseri teşhisi koyuldu.

1 yıldır tedavi gören Redford’ın 16 Ekim’de California’daki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu. Babası Robert Redford’ın basın danışmanı tarafından yapılan açıklamada, “Bir çocuğun kaybı tarif edilemez bir acı. Jamie sevilen bir oğul, koca ve babaydı. Onun mirası çocuklarıyla birlikte yaşayacak” denildi.

James Redford’ın eşi Kyle da Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Mesajda, “Jamie’yi kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Çok güzel ve dolu bir hayat yaşadı, pek çok kişi tarafından sevildi. Onu çok özleyeceğiz. 32 yıllık eşi olarak iki mükemmel çocuğu beraber yetiştirdiğimiz için minnettarım. Onlar olmasaydı son iki yılı nasıl atlatırdık bilmiyorum” ifadeleri yer aldı.