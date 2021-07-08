Hayatı belgesel oldu, ödül aldı! ‘Robinson Nine’ 37 yıldır yaylada tek başına yaşıyor

Tonya ilçesinde Karakısrak Yaylası’nda yaz aylarını geçiren Fadime Kayacı’nın 1984 yılında yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı sara nöbeti geçirdi. O sırada yaylada ot toplayan Fadime Kayacı ise döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra bir daha köyüne dönmedi.

Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı kendine yurt edindi. İlerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle ‘Robinson Nine’ olarak bilinen Fadime Kayacı’nın, hayatı belgesele de konu oldu.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu, Fadime Kayacı’nın hayatının belgesele taşıdı. Tekeoğlu çiftinin 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde Kayacı, kamera karşına geçti ve yayladaki zorlu yaşamı anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği ‘Fatma Kayacı’nın bilinmeyen hikâyesi’ adlı belgesel İtalya’da düzenlenen NuoviMondi Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne de layık görüldü.

Jüri Fadime Kayacı için “Kahramanın radikal ve aşırı yaşam seçimi, hassas, şiirsel ve asla retorik olmayan bir şekilde anlatılıyor. Belgeselin sonunda hepimiz kahramanın tarafına geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“CANIM SIKILINCA ODUN TOPLUYORUM”

Fadime Kayacı hayatının belgesele konu olmasıyla mutlu olduğunu söyleyerek, “Yıllarca bu yaylada tek başıma yaz-kış yaşadım. Canım sıkılınca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapıyorum. Belgeselciler gelip beni çekti, inşallah güzel olur” dedi.

“BELGESELİN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMESİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Yönetmen Orhan Tekelioğlu da “Belgesel 90 yaşına merdiven dayamış Kayacı’nın yanında kalan sara hastası yeğeni Ali Haydar Kayacı’nın, ateşe düşerek ölümünden sorumlu tutulmasıyla başlayan dışlanmışlık ve yalnızlık öyküsünü anlatmaktadır. Yıllarca 2 bin metre yükseklikte bir ortamda yaşayan Kayacı bulunduğu yeri tamamen orman alanına çevirdi. Bundan dolayı da yılın kadını seçildi. Böyle ilginç bir hikayesi olan Fatma Kayacı’yla ilgili yaptığımız belgeselin İtalya’da bir dağ belgeselleri film festivali olan NuoviMondi Festivali’nde ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu etti” diye konuştu. (DHA)