Robinson Ziya dededen anlamlı yürüyüş

Eşini 1995 yılında trafik kazasında kaybeden 4 çocuk babası Ziya Abay, emekli olduktan sonra Eskişehir’den memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine giderek, Keban Baraj Gölü havzasının ortasında 80 dönüm büyüklüğündeki ağaç olmayan adayı keşfetti ve adayı meyve ağaçlarıyla yeşile döndürdü.

Abay, yaptığı bu çalışmayla İngiliz yazar Daniel Defoe’nun ünlü roman kahramanı Robinson Crusoe’a benzetildi. Bölge halkı tarafından Robinson Crusoe olarak tanımlanan Ziya Akay, yaşadığı adadan yola çıkarak 60 kilometre uzaklıktaki Tunceli kent merkezine sağlık çalışanları ve kadına yönelik şiddeti kınamak ile kolluk kuvvetlerinin aşı olması için yürüdü.

Boynuna Türk bayrağı asarak Pertek ilçesinde olan adasından Tunceli merkeze doğru yola çıkan ve yaşına rağmen yaklaşık kilometrelik mesafeyi 10 saatte kat eden Akay, “Bana ‘Robinson Crusoe’ diyorlar. Ben adada tek başıma yaşarım. Yol güzergahımdaki Pertek Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarıyla görüşüp, onlar için yürüdüğümü söyledim. Daha sonra polis ve askerlerle görüştüm, onların da aşı olması için yürüdüğümü belirttim. Kadınlara zulüm yapılmasın, her gün kalpleri ve dişleri kırılmasın. Bende bu duruma tepki için yürüyorum. Annelerimizin ayağının altını öperim onlar bir tanedir. Koronavirüs sürecinde 400 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Ben de onlar için yürüyorum” dedi.

Yürüyüşünün ardından Ziya Abay, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ makamında ziyaret etti. Vali Özkan, Abay’ın tüm taleplerini dinleyerek, kendisinin yanında olacağını söyledi, farkındalık için de teşekkür etti. (DHA)

