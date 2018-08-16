Rod Stewart ev eşyalarını açık artırmada satacak

Sör Rod Stewart ve eşi Penny Lancaster 4.65 milyon Pound'luk malikanelerinde bulunan 40 bin Pound'luk lüks mobilyaları açık artırmaya çıkarıyor...

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Efsane Rock şarkıcısı Rod Stewart ve eşi Penny Lancaster, daha mütevazı bir hayat için, Essex’te bulunan 4.65 milyon Pound’luk yani yaklaşık 34 milyon TL’lik malikanelerinden, 40 bin Pound’luk, ortalama 300 bin TL’lik lüks eşyaları satışa çıkardı.

İngiliz Poprock ve Blues-Rock sanatçısı Stewart’ın leopar baskılı minderleri, altın şamdanları, göz alıcı sandalyeleri, kanepeleri, lambaları, altın ve deri mobilyalar dahil olmak üzere toplam 60 değerli eşya 11 Eylül’de Essex’in açık artırma evi Sworders tarafından açık artırmada satılacak…