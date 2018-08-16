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Rod Stewart ev eşyalarını açık artırmada satacak
Rod Stewart ev eşyalarını açık artırmada satacak
Sör Rod Stewart ve eşi Penny Lancaster 4.65 milyon Pound'luk malikanelerinde bulunan 40 bin Pound'luk lüks mobilyaları açık artırmaya çıkarıyor...
Yaşam 16 Ağustos 2018 - 10:37

Efsane Rock şarkıcısı Rod Stewart ve eşi Penny Lancaster, daha mütevazı bir hayat için, Essex’te bulunan 4.65 milyon Pound’luk yani yaklaşık 34 milyon TL’lik malikanelerinden, 40 bin Pound’luk, ortalama 300 bin TL’lik lüks eşyaları satışa çıkardı.

Sör Rod Stewart ve eşi Penny Lancaster

Sör Rod Stewart ve eşi Penny Lancaster

İngiliz Poprock ve Blues-Rock sanatçısı Stewart’ın leopar baskılı minderleri, altın şamdanları, göz alıcı sandalyeleri, kanepeleri, lambaları, altın ve deri mobilyalar dahil olmak üzere toplam 60 değerli eşya 11 Eylül’de Essex’in açık artırma evi Sworders tarafından açık artırmada satılacak…

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Dört adet yaldızlı bronz duvar lambası 1200 Pound’a satılacak.

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Louis XV stili kanepe de 800 Pound’tan satışa çıkacak…

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Bu sandalyelerin açık artırmada en az 800 Pound’a satılacağı söyleniyor.

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Altın duvar lambalarının bir tanesi 1800 Pound’tan satışa çıkacak…

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Altın işlemeli olduğu düşünülen bu bir çift ayna 3 bin Pound’tan satışa çıkacak.

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Bu çift yaldızlı ,bronz sehpalar 3 bin Pound değerinde.

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