Roger Waters tarafından desteklenen İZEV Vakfı’na ödül yağıyor

Toplumda “zihinsel engelli” olarak tanımlanan bireylerin yaşam hakkı için yola çıkan, İZEV Vakfı tarafından Pink Floyd – Another Brick in the Wall – Yaşam Hakkı – Duvar şarkısıyla gündeme gelen ve milyonlarca kisinin yakından destekleyip yakından takip ettiği proje için Vakıf Genel Sekreteri Merve Kılıç; Ülkemizden dünyaya açılan, marka değeri yüksek fakat bir o kadar da doğal ve gerçek bir proje olmayı hedeflediklerini, henüz bir yıl dolmadan 4 milyon kişinin direkt desteğini alan, milyonlarca kişinin de takipçisi olduğu bir hikaye yaratmayı başardıklarını ifade etti. Her adımda down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan gençlerle ilerleyen proje, bu özelliğiyle de rekora koşuyor.

Hayvanlar ve Biz henüz 2019'un ilk ayında bir çok ödüle layık görüldü. Projenin aldığı ödüller:

Marketing Türkiye, The One Awards, Yılın İtibarlısı Ödülü

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri, Eşitsizliklerin Azaltılması Kategorisi 1.'lik Ödülü

Prida İletişim Ödülleri, Stratejik İletişim Jüri Büyük Ödülü

Prida İletişim Ödülleri, En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

Ödül töreni sonrası duygularını ifade eden proje tasarımcısı Hakan Kural ise; İZEV gençleri ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını ve hiç bir maddi kaynak olmadan yola çıktıkları için bu ödüllerin daha da özel bir anlamı olduğunu ifade etti.

Ülkemizden dünyaya açılmak üzere kurgulanan ve sürdürülebilir farkındalık deneyimi özelliği taşıyan sergi projesi, milyonlarca engelli bireyin yasam hakkini ve hayatın içinde var olabildikleri sürece yapabileceklerini ifade etmekte. Bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yıl boyu sergilenmeye devam edecek.