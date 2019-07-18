Roka (Eruca sativa), salatalarda yaygın olarak kullanılan yeşil yapraklı bir bitkidir. Akdeniz kökenli bir sebzedir ve turpgiller ailesine aittir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücut sağlığına önemli katkılarda bulunan Rokanın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

Roka, vitamin, mineraller, antioksidanlar, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, sodyum, yüksek düzeyde C vitamini ve folik asit, yağda çözünen A, E ve K vitaminleri ve az miktarda diğer B vitaminlerine sahiptir. Rokanın sağlık açısından faydaları oldukça fazladır; kalbinizi korur, kilonuzu kontrol altına alabilir, göz sağlığını iyileştirebilir, kanser riskini azaltabilir, sindirime yardımcı olabilir, kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabilir, diyabetin önlenmesine yardımcı olur, sağlıklı kemikler için K vitamini ve kalsiyum sağlar, cildinize iyi gelir. Şimdi, rokanın faydalarından bazılarına daha yakından bakalım… İşte rokanın faydaları…

ROKA HAKKINDA

Yeşil yapraklı, acımsı bir tada sahip roka C vitamini açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Eruca cinsine ve Brassicaceae familyasına aittir. Roka, C Vitamininin yanı sıra çeşitli mineraller, glukozinolat, kalsiyum, folat ile A, K ve P vitaminleri de yine rokanın etken maddeleridir. Roka en çok salatalarda taze tüketilir ancak diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi makarnaya, güveçlere ve soslara da eklenebilir.

ROKANIN BESİN DEĞERLERİ

100 g rokada aşağıdakiler bulunur:

Su: 91,71 g

Enerji: 25 kcal

Protein: 2.58 g

Toplam yağ: 0,66 g

Karbonhidrat: 3.65 g

Lif: 1.6 g

Toplam şeker: 2.05 g

Kalsiyum: 160 mg

Demir: 1.46 mg

Magnezyum: 47 mg

Fosfor: 52 mg

Potasyum: 369 mg

Sodyum, Na [mg] 27

Çinko: 0,47 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 15 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.09 mg

Niasin: 0.31 mg

B-6 Vitamini: 0.07 mg

Folat, DFE: 97 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 119 µg

A Vitamini, İÜ: 2373 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.43 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 108.6 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 0.32

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

ROKANIN FAYDALARI

Rokanın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

– Bağışıklık sistemini geliştirir

Roka, bir şekilde vücudun bağışıklık sisteminin savunmasını destekleyen vitamin ve minerallerle doludur. C vitamini, tehlikeli, iltihaplı serbest radikalleri bulmak ve gerçek hasara neden olmadan önce bunları vücudunuzdan çıkarmak için en iyi savunmalardan biridir. Bu iyi bilinen vitamin, rokada büyük miktarlarda bulunur ve bağışıklık sisteminize ekstra bir destek vererek sağlığın korunmasına yardımcı olur.

– Osteoporozu önleme

Düşük K vitamini alımı kemiklerde yüksek oaranda kırılma riski ile ilişkilidir. Yeterli K vitamini tüketimi, kemik matriks proteinlerinin bir değiştiricisi olarak hareket ederek, kalsiyum emilimini artırır ve kalsiyumun idrarla atılımını azaltarak kemik sağlığını iyileştirir. Roka aynı zamanda günlük kalsiyum ihtiyacınıza katkıda bulunur.

– Doğum öncesi bakım

Hamile anne adayları için roka diyetlerine eklemek için harika bir seçimdir. Folik asit içeren folatların, yenidoğanlarda bazı zihinsel kusurların oluşumunu azalttığı gösterilmiştir. Roka da birçok yapraklı sebze gibi, folatlar bakımından zengin bir kaynaktır.

– Metabolizmayı hızlandırır

Rokaların bir diğer faydası, metabolizmanın desteklenmesine yardımcı olan az miktarda B-Kompleks vitamininin varlığıdır. Sekiz B vitamini, enerji üretimi, yağ sentezi, kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve hücre ve metabolik sağlık için diğer hayati süreçler dahil olmak üzere tüm farklı hücre aktivitelerine katkı sağlar.

– Görmeyi geliştirir

Roka, bir insanın doğru görme yeteneğini geliştirmek için uzun zamandır bilinen doğal olarak oluşan pigmentler olan tanınmış bir karotenoid kaynağıdır. Aslında, karotenoidler, kişinin görme alanının merkezinin tehlikeye girdiği zaman, maküler dejenerasyon sürecini yavaşlatır. Diyetinizdeki karotenoidlerin sayısını artırarak (ve roka onlar için harika bir kaynaktır), yaşlılığın bu klasik semptomunu yavaşlatabilirsiniz.

– Mineral emilimini artırır

Roka, ıspanak gibi diğer popüler yapraklı sebzelere kıyasla çok düşük oksalat seviyelerine sahiptir. Oksalatlar, vücudun sistemleri tarafından minerallerin emilimini inhibe eder, böylece bitkiden aldığınız bakır ve demir gibi mineraller, verimli kullanım için vücut tarafından daha kolay emilir.

– Anti Kanser

Yiyeceklerden gelen antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif strese cevaptır. Kanserli hücreler oksidatif stres hücrenin DNA’sına zarar verdiğinde oluşur ve bu hücreler çok çabuk yayılır. Diyetinize doğal bir antioksidan kaynağı rokayı ekleyin.

– Optimum vücut sağlığı

Roka aynı zamanda, optimum vücut sağlığını geliştirmeye yardımcı olan tiamin, niasin, B-6 Vitamini gibi bazı önemli vitaminlerin varlığıyla da bilinir.

– A vitamini

Rokanın A vitamini açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, doktorlar akciğer, cilt ve ağız boşluğu ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisi için hastalara roka tüketmelerini tavsiye etmektedir.