Rolling Stones’un efsane isminden kötü haber

Dünyaca ünlü 60 yıllık rock grubu Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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1962 yılından beri dünyanın dört bir yanında hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts 80 yaşındaydı.

Yapılan açıklamada “Bugün erken saatlerde Londra’da bir hastanede, aile üyelerinin yanında huzur içinde vefat etti” denildi.

Grubun yayın haklarına sahip olan LD Communications’ın CEO’su ve kurucu ortağı Bernard Doherty “Charlie sevilen bir koca, baba ve büyükbabaydı ve aynı zamanda The Rolling Stones’un bir üyesi olarak neslinin en büyük davulcularından biriydi” dedi.