Roma döneminden sikke buldular: Rekor fiyata satıldı

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde, üç arkadaş tarafından metal detektörle aramalar sırasında ortaya çıkarılan 142 Roma gümüş madeni parası, açık artırma ile satıldı.

Sozcu.com.tr

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63 yaşında bir yönetici olan Mick Rae; bilgisayar dükkanı sahibi Robert Abbott (53) ve marangoz Dave Allen (59) hafta sonunu Wiltshire’da bir yeşil alanda kamp yapıyorlardı. Çadır kurmaya karar veren 3 arkadaş, çadırın çivilerini takmak için toprağa eğildiklerinde ilk sikkeyi yerde buldu.

Çevrede arama yapan üçlü, daha sonra birkaç tane daha bulunca, evlerindeki metal detektörü alıp gelerek boş yeşil alanı detektörle aramaya başladı.

MS 340-402’den kalma Roma dönemi sikkelerinden 142 tane bulan üç kafadar, daha sonra bunları müzayede evine götürdü.

Bu konuda uzman olan Londra'daki Noonans Müzayede Evi tarafından yapılan açık artırmada madeni paralara 40 bin sterline alıcı çıktı.

Sikkeler dün açık artırmada satılırken, üç İngiliz'in elde edilen geliri mülk sahibiyle paylaşacaklarını belirtti.