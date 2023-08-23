Roma Dönemi’ne ait gümüş madalyon ele geçirildi
Muğla'nın Milas ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait bir gümüş madalyonu satmak isteyen bir kişi jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas ilçesindeki Hacıapti Mahallesi'nde, M.D. isimli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan Roma Dönemi’ne ait madalyon bulunduğu ve satmak için müşteri arayışında olduğu belirlendi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Ogrganize Suçlarla Büro Amirliği tarafından operasyon yapıldı.
M.D.'nin evinde yapılan aramada Roma Dönemi’ne ait bir gümüş madalyon ele geçirildi.
M.D.’nin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.