Roma imparatoru için yapılan kapı, evsizlerin ‘yatağı’ oldu

1890 yıllık Hadrianus Kapısı'nı ayakta tutan kolonlar, evsizlerin yatağı oldu. Roma İmparatoru Hadrianus'un kente gidişi anısına yapılan kapının önüne yorgan seren evsizler, geceyi burada geçiriyor.

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Antalya’da bulunan ve halk arasında ‘Üç Kapılar’ olarak bilinen tarihi Kaleiçi’nin girişindeki 1890 yıllık Hadrianus Kapısı, M.S. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus’un Antalya’ya gidişi anısına yapılmış.

Çevredeki evsizler, gün içerisinde binlerce kişinin geçtiği tarihi kapıyı ayakta tutan kolonları kendilerine ‘ev’ yapıyor.

Gece saatlerinde yorgan ve yastıklarını kolonlara seren evsizler, geceyi burada geçiriyor. Gündüzse topladıkları yastık ve yorganlarını kolonların arkasına gizliyor.

“ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Durumdan rahatsız olduğunu belirten bir esanaf, “Tarihi Üç Kapılar’ın önünde bazı arkadaşlar hem dilencilik yapıyor hem de yataklarını seriyor. Yataklarını da kaldırmıyorlar, sürekli burada duruyor. Turistler de bunları görüyor ve hoş bir görüntü olmuyor. Bu konuyla ilgili çözüm bekliyoruz” dedi. (DHA)