Rosamund Pike’tan yıllar sonra afiş itirafı: Göğüslerim büyütülmüştü

Hollywood dünyası son yıllarda taciz iddialarıyla çalkanırken, kadın oyuncuların çalışma şartlarıyla da sık sık tartışılıyor. Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Rosamund Pike ise farklı bir konuya daha dikkat çekti.

Son dönemde ‘I Care a Lot’ filminin dijital platformlardaki başarısıyla gündeme gelen 42 yaşındaki oyuncu, kadın bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri eleştirdi.

The Kelly Clarkson Show’a uzaktan katılan Pike, filmleri pazarlayabilmek için yapılanları kendi başına gelenler üzerinden anlattı. 2011’de vizyona giren ‘Johnny English Reborn’ filminden örnek veren Pike, afişte göğüsleri üzerinde dijital olarak oynandığını söyledi.

Pike, “Johnny English için yapılan posterde göğüslerim kesinlikle büyütülmüştü. Karakter çekimlerindeki postlerde gayet etkileyici göğüslerim var. Gerçekte durum böyle değil. Biraz tuhaf ama Radioactive filminde de gözlerimi kahverengi yaptılar. Bunun sebebini hala tam olarak bilmiyorum” dedi.

Oyunculara yapılan dijital müdahalelerin giderek arttığını belirten Pike, “Biraz düşündüğümde bunlar direkt göze çarpan bariz değişiklikler. Göğüslerim kocaman, ya da gözlerim kahverengi diye fark edebiliyorsun. Ancak muhtemelen farklılığı göremediğimiz sayısız örnek daha var. Çünkü insan neye benzediğini kavrayamamaya başlıyor” ifadelerini kullandı.