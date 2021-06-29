Rose ve Şehzade için kilometrelerce yol kat edip Van’a geliyorlar

İklim özellikleri, zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, birçok bitki çeşidinin bir arada bulunduğu doğada, yüzlerce kelebek türünü de barındırıyor.

Türkiye’de tespit edilen 400 dolayında kelebek türünden 220’sine yaşam alanı sunan havza, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik türlerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Çok sayıda ilden kente giden kelebek gözlemcileri, daha önce Alman bilim insanları tarafından Türkiye’de sadece Van’ın Kurubaş Geçidi’nde bulunan ‘Rose’nin Çokgözlüsü’ (Polyommatus Rosei) ve Çatak ilçesinde bulunan ‘Şehzade’ (Euapatura mirza) kelebeklerini kayıt altına almak için Van’a geliyor.

“YALNIZCA VAN’A ÖZGÜ”

Van’a has endemik bir tür olan ‘Rose’nin Çokgözlüsü’ ve Çatak ilçesinde bulunan ‘Şehzade’ kelebeğini fotoğraflamak için İstanbul’dan giden doğa fotoğrafçısı Seyfi Karaman, “Erzurum ve Van, şu anda Türkiye’de kelebeklerin en çok uçtuğu yer. Ancak Van’da iki tane özel tür var ki bir tanesi buraya çok özgü. Bunu yıllar önce Antalya’dan rahmetli Profesör Olcay Yeğin ve Bitlis Eren Üniversitesi'nden Oktay Subaşı buldu. ‘Rose’nin Çokgözlüsü’, yalnızca Van’a özgü bir tür ve endemik” dedi.

“MİRZA VE ROSE ELİMİZDEN KAÇIYOR”

Aynı şekilde hem Hakkari’de bol miktarda olan ve Van'a da özgü olan ‘Şehzade’ adıyla bilinen ‘Mirza’ kelebeğinin olduğunu ifade eden Karaman, “Şehzade de Çatak bölgesine özgü bir kelebek. Bu kelebeklerin alanlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bizim açımızdan önemli. Ama Mirza ve Rose her geçen gün sanki elimizden kaçıyor. Buna bir de küresel iklim şartları eklenince kelebekler ne yazık ki fotoğraflarda kalacak. Bu da bizim ayıbımız olacak. Umarım bu konuda yetkili kişiler bu kelebekleri koruma altına alabilir” diye konuştu. (İHA)