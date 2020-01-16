Rota virüsü ishale neden olan çok bulaşıcı bir virüstür. Dünya genelinde bebeklerde ve çocuklarda en sık görülen ishal nedeni, yılda 200.000'den fazla ölümle sonuçlanmaktadır… Rota virüsü ishali belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde…

Rota virüsü hastalığı en çok bebeklerde ve küçük çocuklarda görülür. Bununla birlikte, büyük çocuklar ve yetişkinler de rota virüsünden hastalanabilirler. Şimdi, rota virüsü ishali belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

ROTA VİRÜSÜ NEDİR?

Rota virüsü, özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda ciddi ishale neden olan viral bir enfeksiyondur. 5 yaşın altındaki çocuklarda tüm ishal vakalarının neredeyse yüzde 10'u rota virüsü nedeniyledir.

Rota virüsü oldukça bulaşıcıdır. Enfekte bir kişinin dışkısıyla (kaka) doğrudan veya dolaylı temas yoluyla yayılır. Kontamine bir nesneye, yiyeceğe, suya veya enfekte olmuş bir kişinin ellerine veya ağzına dokunursanız ortaya çıkabilir. Kirli eliniz burnunuza veya ağzınıza dokunduğunda virüs vücudunuza girer.

Rota virüsü yakalama riski en fazla kış ve ilkbaharda (Aralık-Haziran). Yetişkinler hastalığa yakalanabilir, ancak semptomları genellikle o kadar şiddetli değildir.

ROTA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Rota virüsü enfeksiyonu genellikle virüse maruz kaldıktan sonraki iki gün içinde başlar. İlk belirtiler ateş ve kusmadır, bunu üç ila sekiz gün şiddetli ishal izler. Enfeksiyon karın ağrısına da neden olabilir. Aksi halde sağlıklı olan yetişkinlerde, rotavirüs enfeksiyonu sadece hafif belirti ve semptomlara neden olabilir veya hiç olmayabilir.

Dehidratasyon belirtileri:

– Ağız ve boğaz kuruluğu

– İdrar miktarında azalma

– Ağladığında çok az ya da hiç gözyaşı olmaması

– Uyku düzenininde farklılık ya da kafa karışıklığı

– Yorgunluk veya huzursuzluk

– Sinirlilik

– Hızlı nefes alıp verme

– Uzun süre bebeğin bezinin kuru kalması

ROTA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Rota virüsü enfeksiyonu için spesifik bir tedavi yoktur. Antibiyotikler ve antiviraller rota virüsü enfeksiyonuna yardımcı olmaz. Genellikle, enfeksiyon üç ila yedi gün içinde düzelir.

Virüs seyrini sürdürürken dehidrasyonu önlemek için bol miktarda sıvı tüketin. Seyreltilmemiş meyve suyu ve içeceklerden kaçınınız; çünkü bunlar su kaybını ve ishali artırabilir. Sıvı kaybını gideren içecekler reçetesiz olarak temin edilebilir. Doktor tarafından tavsiye edilmediği takdirde çocuklar başta olmak üzere hastalara kusma ve ishali önleyici ilaçlar verilmemelidir.