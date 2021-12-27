RTÜK’ten şiddet içerikli yayınlara karşı uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyonlara "uyarı yazısı" gönderdi; şiddetin şiddet içerikli yayınlar aracılığıyla olağanlaşıp toplumsal yapıyı tehdit edecek boyuta ulaştığına dikkat çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

RTÜK’ün ‘Şiddet İçerikli Yayınlar’ başlığı ile gönderdiği uyarı yazıda, şiddet içerikli haberlerin toplumu tehdit ettiği belirtildi.

Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi ve CİMER aracılığıyla çok sayıda şikayetin üst kurula ulaştırıldığı belirtilerek, “Televizyon aracılığı ile olağanlaşan ve yaygınlaşan şiddet, toplumsal yapıyı tehdit eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Üst kurulumuzda görevli meslek uzmanları tarafından yapılan içerik analizlerinde, gazetelerde ‘üçüncü sayfa haberi’ olarak adlandırılan haber konularının televizyon haberlerinde de ön plana çıktığı, haber bültenlerinin çoğunun ‘WhatsApp İhbar Hattı’na gelen haberlerden derlendiği ve şiddet içerikli görüntü ve seslerin ekranlarda çok fazla yer aldığı tespit edilmiştir. Şiddet içerikli yayınlar, sadece haber bültenleri ile sınırlı kalmamakta dramatik yapımlarda da maalesef şiddet içerikli görüntülere yer verilmektedir. Fiziksel şiddetten psikolojik şiddete, ekonomik şiddetten cinsel şiddete kadar her türlü şiddet, zaman zaman değişik kanallarda ve farklı biçimlerde ekrana getirilmektedir. Üzülerek görüyoruz ki, ekranlardaki şiddet içerikli yayınların artması ile doğru orantılı olarak maalesef ülkemizde şiddete maruz kalan ve şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların sayısı da çoğalmaktadır. Bu yayın politikalarının yansıması olarak benzer şekilde çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet de artma eğilimi göstermektedir” denildi.

“ÖNEMLİ SORUMLULUK DÜŞMEKTE”

Şiddetin, bireylerde saldırgan davranışlara ve şiddete karşı duyarsızlaşmaya yol açtığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu tarz yayınların önlenmesi hususunda başta Üst Kurulumuz olmak üzere yazılı ve görsel-işitsel medya kuruluşlarına, haber ajanslarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, basın meslek örgütlerine ve sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Şiddete karşı çözüm noktasında tek başına yeterli olmamakla birlikte kendi yasal sorumluluğu açısından RTÜK, ekranları şiddetten arındırmak için yalnızca cezalandırma yöntemiyle de sınırlı kalmayacak biçimde hareket etmektedir. Üst Kurulumuzun kadına, güçsüze ve dezavantajlı gruplara yapılanlar başta olmak üzere her türlü şiddetle savaştığı bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda hareket edilirken yalnızca şiddeti değil, aynı zamanda şiddeti körükleyen toplumsal unsurların da televizyon ekranlarından temizlenmesinin gerekliliği ortadadır.”

Ayrıca, uyarıların aksi yönde hareket eden yayın kuruluşlarının müeyyide ile karşılaşacakları anımsatıldı. (DHA)