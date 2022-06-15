Rus güzellik kraliçesinin evine uyuşturucu baskını: Hapis cezasıyla karşı karşıya

Miss Dubai güzellik yarışmasında ikinci olan Rus model Kristina Dukhina uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya...

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Miss Dubai’de ikinci olan ve kendisine ait bir modellik ajansının da sahibi olan 34 yaşındaki Rus model Kristina Dukhina’nın Moskova’daki dairesine baskın düzenlendi.

2020’de Rusya’nın güzellik yarışmasında birincilik ödülünü alan Dukhina’nın evine düzenlenen baskında polisin yarım kilogramdan fazla uyuşturucu bulduğu açıklandı.

Polis, Rus modeli gözaltına alırken, 20 yıl hapis cezasıyla karşılaşması gündemde…

Dukhina, 2014 yılında Vladimir Putin’in Rus kuvvetleri tarafından ilhak edilen Kırım’da bir model ajansının da sahibi. 34 yaşındaki model aynı zamanda iki çocuk annesi.

Evinde uyuşturucu bulunmasının ardından hakkında soruşturma açılan Dukhina, gözaltından çıktıktan sonra sosyal medyayı bıraktığını açıklamıştı. Rus model, “Sosyal medyadan ayrılmaya karar verdim. Yeni hayatımdaki boş anlarımda sadece sevdiklerimle olacağım” yazdı.

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