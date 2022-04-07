Rus kadınlar Chanel’i protesto ediyor: Çantalarını kestiler

Rus kadınlar, Chanel çantalarını yırttı. Protestoya katılan kadınlardan birinin "Chanel'e sahip olmak anavatanımı satmak anlamına geliyorsa, o zaman Chanel'e ihtiyacım yok" sözleri dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına ülkeler ve çeşitli markalar yaptırımlarla yanıt verirken moda dünyasından bir ismin aldığı karar, Rus kadınlar tarafından öfkeyle karşılandı.

Şu anda McDonald’s ve Coca Cola gibi bir dizi büyük marka ticari yaptırımlar uyguluyor ve Ukrayna’yı işgal eden Rusya’da ticareti durduruyor.

Geçtiğimiz günlerde de Chanel’in Rusya’ya kısıtlamalar getirmesi, çeşitli ülkelerden ürünlerini satın alanlara çantaları nerede kullanacaklarının sorulduğu gündeme gelmişti. Lüks marka, yurt dışındaki Ruslardan, ürünlerinin Rusya’da sergilenmeyeceğine veya giyilmeyeceğine dair taahhütname imzalamalarını da istedi. Rusya’da çantalarının kullanılmasına izin vermeyen markaya tepki gecikmedi.

“CHANEL’E İHTİYACIM YOK”

Zengin Rus kadınları, Rusya’ya yönelik ticari yaptırımları protesto etmek için Chanel çantalarını keserken kendilerini videoya çekiyorlar.

28 yaşındaki TV sunucusu ve aktris Marina Ermoshkina, Rus kadınlarının Rusya’da Chanel ürünlerini kullanmayacaklarını söyleyen taahhütleri imzalamak zorunda kalmalarına duyduğu öfkeyi dile getirdi. Aksesuar çantasını bir makasla keserek, “Vatanıma duyduğum sevgiyle, kendime olan saygımla eş değer tek bir ürün ya da marka yok. Ben Rus düşmanlığına karşıyım, Rus düşmanlığını destekleyen markalara da karşıyım. Chanel’e sahip olmak anavatanımı satmak anlamına geliyorsa, o zaman Chanel’e ihtiyacım yok.”

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