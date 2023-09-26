Rus kozmonot, Türkiye’yi uzaydan fotoğrafladı

Rus kozmonot Oleg Artemyev, uzaydan çektiği Türkiye fotoğraflarını paylaştı. Artemyev, Türkiye'nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi.

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Rus kozmonot Oleg Artemyev, “Türkiye’nin uzaydan bakıldığındaki güzelliği görülmeye değer. Türkiye’nin alametifarikası olan Boğaziçi’ni bulmak da çok kolay. Türkiye’yi uzaydan görmek, dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor” dedi.

Artemyev, Türkiye’nin uzay programını da övdü. Artemyev, “Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in Cumhuriyetin 100. yılında uzaya çıkması anlamlı bir gelişme. Türkiye’nin kendi uzay mekiklerini gönderebileceği bir altyapısı olması da önemli” ifadelerini kullandı.

Artemyev, Türkiye’ye ilk kez 2023 yılındaki bir uzay yürüyüşü sırasında Türk bayrağı götürdüğünü de açıkladı.

Artemyev, “Türk bayrağını Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yaptığım süre boyunca yanımda taşıdım. Türkiye’ye döndüğümde bayrağı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a hediye ettim” dedi.

Artemyev, 2022 yılındaki bir uzay yürüyüşü sırasında giysisinde anormal voltaj değerleri rapor edilmesi ve kendisine geri dön çağrısı yapılmasıyla ilgili de konuştu.

Artemyev, “Bu durum benim için çok heyecan verici olmadı. Çünkü uzay yürüyüşleri sırasında çok zorlu eğitimlerden geçiyoruz. Bu nedenle bu durum için hazırlıklıydım” dedi.

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Bursa’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmayla Türkiye’nin uzay programına verdiği desteği ve Türkiye’nin uzaydan bakıldığındaki güzelliğini bir kez daha vurguladı. (DHA)