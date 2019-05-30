Rus kuklacı çocuğa tokat attı, grubu kovuldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalinde Rusya’dan katılan Teatrol grubunun kukla gösterisi sırasında, kuklayı tutmak isteyen çocuğa, sanatçı Evgeny Soloyev, tarafından tokat atıldı. Şiddet sonrası gelen tepkiler üzerine festival komitesi Rusya’dan gelen ekibin oyunlarını iptal etti.

Olayla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Rusya'dan festivalimize katılan Teatrol grubunun kukla gösterisi sırasında, festivalimizin asıl sahibi olan çocuk izleyicilerimizden biri, sanatçının elindeki kuklayı tutmak istemesi sonucunda Rus sanatçı Evgeny Soloyev tarafından çocuğumuza fiziksel şiddette bulunulmuştur. Bu duruma başta duyarlı ailelerimiz olmak üzere festival komitemiz gerekli tepkiyi göstermiş ve oyun derhal sonlandırılmıştır” denildi.

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Söz konusu duruma ailelerin ve festival komitesinin gerekli tepkiyi gösterdiği belirtildi ve “Kabul edilemez olay sonrasında Rus sanatçılar defalarca özürlerini iletse de festival komitemiz tarafından grubun tüm oyunları iptal edilmiştir. Ayrıca bu olay Rusya Büyükelçiliği'ne ve Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ)'ne de bildirilecektir.” denildi.