Rus kuklacı çocuğa tokat attı, grubu kovuldu

Olayla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Rusya'dan festivalimize katılan Teatrol grubunun kukla gösterisi sırasında, festivalimizin asıl sahibi olan çocuk izleyicilerimizden biri, sanatçının elindeki kuklayı tutmak istemesi sonucunda Rus sanatçı Evgeny Soloyev tarafından çocuğumuza fiziksel şiddette bulunulmuştur. Bu duruma başta duyarlı ailelerimiz olmak üzere festival komitemiz gerekli tepkiyi göstermiş ve oyun derhal sonlandırılmıştır” denildi.
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Söz konusu duruma ailelerin ve festival komitesinin gerekli tepkiyi gösterdiği belirtildi ve “Kabul edilemez olay sonrasında Rus sanatçılar defalarca özürlerini iletse de festival komitemiz tarafından grubun tüm oyunları iptal edilmiştir. Ayrıca bu olay Rusya Büyükelçiliği'ne ve Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ)'ne de bildirilecektir.” denildi.